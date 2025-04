El Congreso del PP acaba con un impulso a Feijóo y con el papel testimonial de Mazón

El Congreso del PPE celebrado en Valencia finalizó ayer. En el apartado de nombramientos, Weber ha sido reelegido de los populares europeos, Dolos Montserrat es ... su secretaria general y Esteban González Pons se convierte en el portavoz de la delegación española en Europa. En cuanto a las temáticas, los dirigentes del PP han exhibido su hegemonía en la UE y han subrayado su intención de afianzar la política de defensa militar frente a la potencial amenaza de Rusia así como la necesidad de incrementar la actividad contra la inmingración ilegal. Eso ha sido lo sucedido en términos internacionales, pero el cónclave también arroja lecturas en torno a la política nacional y valenciana.

El presidente del PPnacional, Alberto Núñez Feijóo, así como su número dos, Cuca Gamarra, y el resto de los populares con sede en Génova han incidido en las debilidades del Gobierno de Sánchez. El apagón registrado el lunes les ha servido de ejemplo e hilo conductor de sus críticas y para subrayar que su partido es la única alternativa y solución posible frente al rumbo (más bien, la deriva) que protagoniza el Ejecutivo central que lideran los socialistas.

En términos de Comunitat, la presencia de los dirigentes valencianos se ha situado en un segundo, tercer, cuarto o quinto plano. Los problemas generados por la caída súbita de suministro eléctrico han propiciado que ni la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ni el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, diesen la bienvenida al congreso, tal y como estaba previsto. Finalmente fue el eurodiputado valenciano González Pons el que encabezó ese recibimiento a los populares europeos y quien incidió de manera más extensa sobre la dana, de la que se han cumplido seis meses durante las jornadas congresuales.

La ausencia de Mazón fue un tema recurrente al no poder acudir al congreso hasta la segunda y última jornada. Su presencia ayer desde primera hora del evento generó más expectativa mediática que política. Apenas dos horas estuvo el presidente de la Generalitat en las instalaciones feriales.

Mazón llegó, vio, escuchó y permaneció en un discreto silencio en el plenario. Se le pudo ver con Feijóo, pero no participó en el Congreso más allá que por las declaraciones que le extrajeron los medios de comunicación durante su entrada y salida del salón plenario del Congreso del PPE.

El presidente de la Generalitat confirmó que a última hora de este martes pudo «dar la bienvenida» a los líderes europeos que participan en el cónclave popular en un encuentro mantenido en el Palacio de la Exposición, junto a la Alameda.

Cuestionado sobre el hecho de que los primeros ministros le hayan manifestado que están «contentos» por la organización del congreso en Valencia, el dirigente alicantino respondió: «Sí, sí, nos lo transmitieron ayer», en un acto al que ha indicado que también asistió Feijóo y la alcaldesa Catalá. Sobre esta recepción, celebrada antes de la cena de líderes del PPE y que no estaba incluida ni en la agenda de Mazón ni de Catalá, el Ayuntamiento de Valencia explicó ayer que la primera edil le regaló a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el pañuelo solidario «dana» realizado por el Colegio del Arte Mayor de la Seda de la ciudad con un detalle de los nombres de todas las poblaciones afectadas por las inundaciones.

«Reacción europea»

A su salida del congreso, que ha abandonado momentos antes de las 11 horas, Mazón defendió ante los periodistas que gracias al PPE está «más cerca la reacción europea» para la Comunitat, en el contexto de la dana del pasado 29 de octubre que arrasó gran parte de la provincia de Valencia, y lamentó que, mientras tanto, «otros no están dando la respuesta que deberían».

Aunque Mazón no intervino en el plenario del Congreso, sí que hablaron otros barones populares, como el murciano López Miras o el andaluz Moreno Bonilla, así como la portavoz popular del Senado, Alicia García o la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Incluso se aprobó una resolución, que defendió Miguel Tellado, el portavoz del PP en el Congreso, reclamando recursos y respuestas rápidas a situaciones como la dana.

Tellado expuso la necesidad de ofrecer una «respuesta rápida, con sistemas de alerta, con más cooperación entre los estados miembros y así prepararnos mejor».

«Nuestros Gobiernos nacionales no siempre han estado a la altura de la emergencia a la que hemos tenido que enfrentarnos. En España el Gobierno de Pedro Sánchez desde luego no lo ha estado, ni en el ámbito de prevención, ni en el ámbito de dar una respuesta total y coordinada como país, ni en el ámbito de la reconstrucción en estos momentos, y nuestro deseo es que lo que ha ocurrido en Valencia no vuelva a ocurrir jamás», expuso Tellado. También hizo ayer una mención a la situación vivida por la riada el expresidente del Gobierno José María Aznar, que realizó una intervención de impulso y reivindicación del liderazgo de Feijóo.

«El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo es la alternativa que los españoles esperan para que España recupere el rumbo, vuelva a tener la voz que le corresponde en Europa. El Gobierno agoniza y suma incompetencia a su sectarismo», ha señalado Aznar mientras Feijóo se mantenía atento a sus palabras al lado de Manfred Weber.

Cada uno a lo suyo. De hecho, Mazón se ha ido diez minutos antes de que llegase el expresidente del Gobierno a Feria Valencia. El jefe del Consell viaja a Estados Unidos en una misión comercial y empresarial. La cuestión del avión también ha servido para explicar la ausencia del líder del PPCV en la foto de familia final del Congreso, antes de lo cual Dolors Montserrat, ya como nueva secretaria general del PPE, recordó que hace seis meses «más de 220 personas perdieron la vida en unas inundaciones devastadoras. Hoy, desde esta región herida pero valiente, quiero comenzar rindiendo homenaje a las víctimas, a sus familias, y a quienes arriesgaron su vida por salvar otras. Hoy, especialmente ante los alcaldes de tantos pueblos afectados, os digo que no traigo solo palabras. Traigo el compromiso de que Europa no olvida, no abandona y no deja a nadie atrás. Porque una Europa libre empieza por ser una Europa justa y solidaria».

Por si alguien tenía duda de que el congreso tenía un fuerte componente de impulso político para Feijóo, fue él quien cerró la reunión de los populares europeos en Valencia. El dirigente gallego felicitó los nombramientos y agradeció a González Pons que le sustituyera en el discurso de bienvenida el primer día, además de augurarle de que tendrá «grandes responsabilidades como dirigente de la delegación popular española en Europa». El discurso de Feijóo cerró un cónclave con protagonistas principales, secundarios y alguna presencia fugaz.