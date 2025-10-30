Compromís vuelve a plantear a Les Corts que vote si Mazón debe dimitir

Compromís insistirá en poner sobre la mesa en Les Corts la continuidad de Carlos Mazón. Los nacionalistas intentaron plantear una moción de censura que el ... PSPV se resistió a apoyar. La coalición presentó una iniciativa para debatir sobre si el president de la Generalitat debe continuar en el puesto. La izquierda perdió. Todo lo relacionado con la gestión de la dana, pero especialmente lo relativo a lo que hizo, dónde y cuándo Mazón durante la tarde del 29 de octubre ha provocado que las posición del jefe del Consell sea muy débil. El president es sostenido por su partido, pero también por Vox, y Compromís pretende comprobar si el apoyo de los voxistas continúa.

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que los insultos al president en el funeral de Estado de la dana marcan «un punto de inflexión en la política valenciana, un antes y un después». El portavoz nacionalista ha anunciado que volverá a presentar una iniciativa parlamentaria para que «Les Corts voten la continuidad de Mazón», en la que ha destacado que Vox deberá posicionarse a favor o en contra.

«Si Mazón acaricia la idea de que la indignación iba a bajar, que el tiempo iba a hacer que la gente se olvidara, la gente se ha encargado de recordarle de que no hay olvido», ha indicado, además de asociar la continuidad del jefe del Consell a las figuras de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, los líderes nacionales del PP y Vox, respectivamente.

Para Baldoví, «si Mazón sigue es porque tiene cómplices: Feijóo y el PP, que miran a otro lado y no le obligan a dimitir, y Vox y Santiago Abascal, que puede decir que Mazón es un mentiroso y mantenerlo de presidente. O blanco o negro».

Compromís presentaría una moción de censura contra Mazón si tuviera los diputados suficientes, una veintena, pero su triste realidad es que no los tiene y Diana Morant no quiere apoyarla porque afirma que «los números no dan». Baldoví ha avanzado que registrarán de nuevo una iniciativa para que «Les Corts voten la continuidad de Mazón. Y ahí no habrá medias tintas. Vox deberá decidir si está del lado de las víctimas o del lado de un incompetente, un negligente y un mentiroso».