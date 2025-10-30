Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
Baldoví interviene en Les Corts en presencia de Mazón.

Compromís vuelve a plantear a Les Corts que vote si Mazón debe dimitir

Los nacionalistas pretenden «retar» a Vox a que vuelva a apoyar al president de la Generalitat popular tras el funeral de Estado por las víctimas de la dana

Burguera

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:08

Comenta

Compromís insistirá en poner sobre la mesa en Les Corts la continuidad de Carlos Mazón. Los nacionalistas intentaron plantear una moción de censura que el ... PSPV se resistió a apoyar. La coalición presentó una iniciativa para debatir sobre si el president de la Generalitat debe continuar en el puesto. La izquierda perdió. Todo lo relacionado con la gestión de la dana, pero especialmente lo relativo a lo que hizo, dónde y cuándo Mazón durante la tarde del 29 de octubre ha provocado que las posición del jefe del Consell sea muy débil. El president es sostenido por su partido, pero también por Vox, y Compromís pretende comprobar si el apoyo de los voxistas continúa.

