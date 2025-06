Compromís recupera su modo más duro de hacer oposición al PP

Compromís intenta volver a sus esencias, al estilo previo a llegar al Botánico. El grupo parlamentario provocó que Les Corts decretasen un receso en el ... último pleno al desplegar una serie de pancartas todos sus diputados de pie, en el turno del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Sus intervenciones contra las políticas del Consell han coincidido igualmente con protestas desde las tribunas de invitados del parlamento. Y ahora recupera los listados de gastos de los altos cargos equiparándolos a irregularidades. Ocurrió en su momento con la fallecida Rita Barberá, con un informe titulado 'Ritaleaks', y este lunes se ha retomado con una web donde se enumeran las facturas de José Antonio Rovira, el conseller de Educación, bajo el epígrafe de 'Roviraleaks'.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, junto a los diputados Gerard Fullana y Verónica Ruiz, han comparecido en la sede de la coalición para criticar que Rovira «ha gastado con dinero público 11.968 euros en 84 comidas y cenas, supuestamente en el marco de «reuniones de trabajo», aunque no se especifica ni el motivo de las mismas».

Compromís ha creado el espacio web roviraleaks.compromis.net, «donde se puede consultar el detalle de los 84 tickets en comidas y cenas que el conseller ha cargado a las arcas públicas.»

«No estamos hablando de reuniones de trabajo. Estamos hablando de un conseller caradura que utiliza la Generalitat como su cajero automático para irse de gira gastronómica», ha indicado Baldoví, quien ha recordado que la semana pasada el gobierno del PP anunció recortes en los servicios públicos con la excusa de la no llegada del FLA: «Mientras piden el FLA, le perdonan 13 millones de euros a Iberdrola o 200 millones a los más ricos. Paradójicamente, el propio Mazón dijo que eliminarían el gasto superfluo y, mientras preparan más recortes en ayudas a las personas, siguen gastando de forma frenética en todo tipo de restaurantes con nuestro dinero».

«Son comidas que quiere hacer pasar por reuniones de trabajo, pero que no figuran en la agenda y de las cuales no se indica ni el tema tratado ni la identidad de los asistentes. Todas estas facturas no están publicadas en el portal de transparencia, incumpliendo la Ley. Compromís las ha conseguido mediante peticiones parlamentarias de documentación«, ha indicado Baldoví.

El sindic de Compromís asegura que «algunos tickets que llegan incluso a los 700 euros. Son 84 facturas, de las cuales cerca de la mitad, 38, corresponden a cenas. Algunas de estas cenas fueron en domingo y otras terminaron a la una y media de la madrugada». Baldoví recordó que Rovira «cobra 85.000 euros anuales, de los cuales 10.000 son un plus por residencia, que ya está pensado para compensar sus gastos por vivir en Valencia».