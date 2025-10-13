Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La diputada de Compromís en el Congreso de los Diputados Àgueda Micó. EP

Compromís pide que el nuevo canal de TVE en catalán se vea también en la Comunitat y Baleares

La proposición no de ley considera que dejar fuera de las emisiones, que han arrancado este lunes para Cataluña, a territorios «que comparten lengua» constituye un agravio comparativo

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:37

Comenta

La diputada de Compromís en el grupo mixto del Congreso de los Diputados Àgueda Micó ha presentado una proposición no de ley junto a diputados ... de Sumar y de ERC en la que solicita que el nuevo canal de TVE íntegramente en catalán, cuya creación anunció en marzo del año pasado la presidencia y el consejo de administración de la Corporación RTVE y cuyas emisiones han arrancado precisamente este lunes, «sea distribuido también en las Islas Baleares y en la Comunitat Valenciana, tanto mediante la televisión digital terrestre (TDT) como por medios digitales y plataformas en línea».

