Compromís pide que el nuevo canal de TVE en catalán se vea también en la Comunitat y Baleares

La diputada de Compromís en el grupo mixto del Congreso de los Diputados Àgueda Micó ha presentado una proposición no de ley junto a diputados ... de Sumar y de ERC en la que solicita que el nuevo canal de TVE íntegramente en catalán, cuya creación anunció en marzo del año pasado la presidencia y el consejo de administración de la Corporación RTVE y cuyas emisiones han arrancado precisamente este lunes, «sea distribuido también en las Islas Baleares y en la Comunitat Valenciana, tanto mediante la televisión digital terrestre (TDT) como por medios digitales y plataformas en línea».

La propuesta detalla que esa nueva iniciativa audiovisual forma parte del despliegue de los compromisos adquiridos por el Gobierno en materia de promoción del plurilingüismo y el impulso de la diversidad lingüística, tal y como recogen tanto la legislación española como los convenios internacionales suscritos por el Estado. Este nuevo canal, que ha de difundir contenidos informativos, culturales, educativos y de entretenimiento en lengua catalana, representa «un hito para la normalización de las lenguas cooficiales y su acceso al espacio comunicativo estatal», se señala.

El despliegue de canales en lenguas distintas del castellano en el ámbito público es una demanda histórica de una pluralidad de entidades sociales y políticas, instituciones y colectivos profesionales, se señala. Sin embargo, en el anuncio inicial del proyecto, RTVE estableció que el nuevo canal se distribuirá únicamente dentro de Cataluña, «dejando fuera de su alcance territorios como las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, a pesar del hecho objetivo de compartir lengua y tener tradiciones culturales y comunicativas profundamente vinculadas al uso del catalán en el ámbito audiovisual».

Esta exclusión «afecta a millones de ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a acceder a contenidos públicos en lengua propia, financiados con fondos públicos, y supone un agravio comparativo que vulnera los principios básicos de igualdad, cohesión territorial y pluralidad lingüística».

La iniciativa reclama asegurar «una oferta estable, gratuita y de calidad en lengua catalana que llego a toda la ciudadanía catalanohablante, independientemente del territorio de residencia. En este sentido, promover la reciprocidad de emisiones de televisión y radio entre TV3, IB3 y À Punt entre el País Valenciano, Cataluña y las Islas Baleares, tal y como se aprobó en marzo de 2021 por el Congreso de los Diputados».

Además, se apuesta por impulsar los acuerdos necesarios entre RTVE y los gobiernos autonómicos de Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, para coordinar la difusión, colaboración en contenidos y sinergias entre este nuevo canal y las respectivas radiotelevisiones públicas.

También cumplir con los compromisos derivados de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, especialmente en lo que se refiere al fomento de la presencia y visibilidad de las lenguas cooficiales en los medios de comunicación públicos de alcance estatal, e incorporar las recomendaciones del Sexto Informe de Evaluación de España publicado el 24 de septiembre de 2024; garantizar la emisión de Radio 4 en todo el territorio de habla catalana, atendiendo su viabilidad técnica y su función como servicio público estatal de cohesión lingüística y cultural. Y adoptar una perspectiva de cohesión lingüística y no de fragmentación territorial, en el diseño e implementación de las políticas públicas relacionadas con la diversidad lingüística y los medios de comunicación.

Además, fomentar la participación activa de los sectores audiovisuales de los tres territorios -Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana- en la creación de contenidos para el nuevo canal de RTVE en lengua catalana, garantizando así una representación equilibrada de las diversas realidades culturales, lingüísticas y sociales del espacio comunicativo compartido, y favoreciendo la dinamización del tejido productivo local y la cooperación interterritorial.