Compromís pide al juez del blanqueo del PP impulsar el caso a un mes de las elecciones La formación nacionalista insta al magistrado a que avance en la causa y recuerda que el retraso servirá de atenuante para los acusados A. RALLO Valencia Martes, 1 octubre 2019, 00:11

Compromís ejerce la acusación popular en el caso Taula. Lo hace a través de la exconcejal de Medio Ambiente, Pilar Soriano, hoy en día asesora de la formación nacionalista. Fue el recurso por el que optaron una vez el propio Ayuntamiento fue expulsado de la causa en su intento de ejercer la acusación particular. La formación política se ha mantenido en un segundo plano en esta instrucción, impulsada fundamentalmente por la Fiscalía Anticorrupción. Pero recientemente ha 'despertado' y acaba de solicitar al juez el «oportuno impulso procesal». En definitiva, lo que reclama el partido político es el procesamiento de los cincuenta investigados, entre ellos exconcejales y asesores del PP, por el blanqueo de 50.000 euros en la campaña electoral de 2015. Anticipa la formación que lo que pretende es evitar unas «dilaciones indebidas», es decir, que los acusados se vean favorecidos por el retraso en la tramitación del expediente.

Esta instrucción, tal y como ha informado LAS PROVINCIAS, se encuentra agotada desde hace meses a la espera de una resolución que ponga punto y final a la investigación. Pese a la petición del fiscal de que se prorrogaran las pesquisas, todavía no existe pronunciamiento del juzgado. El breve escrito de Compromís hace alusión a la falta de actividad en la pieza separada del caso Imelsa: «dado el tiempo transcurrido sin que en la presente pieza se haya dictado resolución alguna».

Calendario electoral

La petición de Compromís no se puede desligar del horizonte temporal. El escrito se presenta a cuarenta días de las elecciones generales. Es habitual que los partidos políticos -no sólo la formación nacionalista- utilicen la corrupción para obtener rédito político. No es la primera vez que se utilizan asuntos de esta naturaleza –no se puede olvidar la presión a Rita Barberá con los gastos irregulares en la alcaldía que terminaron archivándose– para tratar de mejorar los resultados electorales.

Esta actividad de Compromís en la causa judicial contrasta con la Fiscalía Anticorrupción que, de momento, no ha presentado un escrito en este sentido. También llama la atención que mientras el Ayuntamiento o Compromís tratan de personarse en numerosas causas judiciales -Corbín, Taula o las agresiones del 9 d'Octubre, por poner algunos ejemplos– se olvidan de reclamar el dinero por los pagos irregulares en el convenio del mapa escolar.

El Poder Judicial admitió recientemente el retraso que acumulan las macrocausas de corrupción que se tramitan en Instrucción 18. Sin embargo, exculpó de cualquier responsabilidad al titular del órgano y lo atribuyó a la propia complejidad de este tipo de asuntos. Es cierto que algunas de las piezas desgajadas del caso Imelsa destacan por esa característica, pero otras, como el caso de los zombies o precisamente el blanqueo en el Grupo Municipal del PP arrastran meses de inactividad, sin la práctica de diligencias. El órgano de gobierno de los jueces ha mantenido el refuerzo del juzgado –un profesional que tramite los casos ordinarios del juzgado– hasta el final de año. El juez se ha concentrado en la última semana en impulsar la pieza de los colegios de Ciegsa. Numerosos arquitectos de diferentes centros educativos han acudido a la sede judicial.