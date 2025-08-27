Compromís critica que Gan pase a la Generalitat el ticket del café con un sueldo de 101.000 euros
La coalición critica que Presidencia haya transferido facturas por gastos corrientes por un valor de 11.000 euros en seis meses, la misma cantidad que las dos siguientes más activas, Vicepresidencia Segunda y Educación
Alejandra Carrillo/Burguera
Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:41
El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha criticado el gasto en caja fija del Consell correspondiente a las partidas corrientes que cargan ... altos cargos y personal de confianza del Gobierno valenciano a las arcas públicas. Baldoví ha subrayado lo «inadecuado» y «poco razonable» que considera la coalición que el vicepresidente segundo, Gan Pampols, cargue a la Generalitat tickets de 2 euros «por un café o una Coca-Cola cuando gana al año 101.000 euros».
«El Consell estaba incumpliendo la ley de transparencia, después de seis meses, ahora se han publicado los primeros seis meses de la Caja Fija de este año», ha lamentado el portavoz nacionalista, quien destacado el montante acumulado de tres departamentos: Presidencia, Vicepresidencia Segunda y Educación. «Son 22.000 euros en total, unos 11.000 por parte del señor Mazón en los establecimientos habituales que ya conocemos, y luego están Gan Pampols, con 6.000 euros, y Rovira, con 5.000», ha indicado Baldoví.
El síndic de Compromís ha confesado que le «sorprende» que el vicepresidente Gan «con el sueldo que tiene pase facturas de 2 euros, de un café que se ha hecho, ganando lo que gana».
