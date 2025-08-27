Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Tomatina ya tiñe de rojo Buñol
Joan Baldoví y Aitana Mas.

Compromís critica que Gan pase a la Generalitat el ticket del café con un sueldo de 101.000 euros

La coalición critica que Presidencia haya transferido facturas por gastos corrientes por un valor de 11.000 euros en seis meses, la misma cantidad que las dos siguientes más activas, Vicepresidencia Segunda y Educación

Alejandra Carrillo/Burguera

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:41

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha criticado el gasto en caja fija del Consell correspondiente a las partidas corrientes que cargan ... altos cargos y personal de confianza del Gobierno valenciano a las arcas públicas. Baldoví ha subrayado lo «inadecuado» y «poco razonable» que considera la coalición que el vicepresidente segundo, Gan Pampols, cargue a la Generalitat tickets de 2 euros «por un café o una Coca-Cola cuando gana al año 101.000 euros».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional
  3. 3 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  5. 5 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  6. 6 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  7. 7 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  8. 8 Cinco atendidos por inhalación de humo en un incendio en Valencia
  9. 9 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  10. 10 Alarma en Paiporta ante la ocupación ilegal de casas dañadas por la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Compromís critica que Gan pase a la Generalitat el ticket del café con un sueldo de 101.000 euros

Compromís critica que Gan pase a la Generalitat el ticket del café con un sueldo de 101.000 euros