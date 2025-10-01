Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Isaura Navarro, de Compromís, durante su intervención

Compromís le 'birla' al PP y Vox un minuto de silencio por Gaza en Les Corts

La diputada Isaura Navarro defiende una moción de apoyo a la flotilla y en la que insta al Consell que defienda la iniciativa que, sin embargo, populares y voxistas rechazan

Burguera

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:20

Compromís ha presentado en Les Corts una Proposición No de Ley en la que instan a que Les Corts manifieste su apoyo a la Global ... Sumud Flotilla e inste al Consell a que lleve a cabo «todas las acciones de apoyo institucional que sean necesarias durante el transcurso de la travesía y hasta el retorno de sus tripulantes». En la exposición de motivos iba más 'cargada', pero la resolución era pretendidamente suave. Sin embargo, no ha colado. PP y Vox la han rechazado durante un debate en el que la diputada de la coalición, Isaura Navarro, ha colado un minuto de silencio por las muertes en Gaza.

