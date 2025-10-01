Compromís le 'birla' al PP y Vox un minuto de silencio por Gaza en Les Corts

Compromís ha presentado en Les Corts una Proposición No de Ley en la que instan a que Les Corts manifieste su apoyo a la Global ... Sumud Flotilla e inste al Consell a que lleve a cabo «todas las acciones de apoyo institucional que sean necesarias durante el transcurso de la travesía y hasta el retorno de sus tripulantes». En la exposición de motivos iba más 'cargada', pero la resolución era pretendidamente suave. Sin embargo, no ha colado. PP y Vox la han rechazado durante un debate en el que la diputada de la coalición, Isaura Navarro, ha colado un minuto de silencio por las muertes en Gaza.

La izquierda intentó, durante el debate de política general celebrado la semana pasada, quiso que se realizase un minuto de silencio en Les Corts. Sin embargo, Vox lo rechazó y la iniciativa institucional no logró la luz verde. Así pues, no hubo minuto de silencio. Sin embargo, Navarro, que contaba con cinco minutos de intervención este miércoles, primero ha desplegado fotos del conflicto, lo que ha provocado que se generase cierto rumor en las filas de la derecha. Al ser imágenes tan duras, los diputados han evitado hacer comentarios. Después, Navarro dejó de hablar y pidió un minuto de silencio. Nadie dijo nada. La bancada de Compromís se levantó y la del PSPV, donde no sabían nada, también. Fue un minuto de silencio de Les Corts de facto, a pesar de que Vox y PP manifestaron posteriormente una posición abiertamente en contra de lo defendido por Compromís.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha considerado que hay «farsantes e iluminados», para a continuación criticar que Juan Bordera, el diputado de Compromís que viaja en la flotilla, viaja mientras aquí continúa la actividad y sin que él haya renunciado al acta de diputado.

Desde el PSPV han señalado que «una propuesta como la que usted hace, nadie con decencia debería votar en contra ni mucho menos decir las barbaridades que se han dicho aquí», en referencia al síndic de Vox, que tildó a la flotilla de «barco del amor». La socialiasta Rocío Ibáñez considera que los voxistas «intentan justificar lo injustificable» y muestran su solidaridad con la flotilla: «Hoy no caben equidistancias, o se está con la barbarie o se está con la esperanza. Estamos al lado de la vida, los derechos humanos y con la flotilla que hoy intenta quebrar esa violencia».

Marisa Gayo, del PP, se ha encargado de deslizar si «Compromís tiene algún enlace con grupos terroristas», y se ha preguntado por qué el diputado Juan Bordera «se ha puesto en peligro», y ha cuestionado «qué ayuda humanitaria llevan en la flotilla, al margen del combustible que utilizan, medioambientalmente cuestionable». La diputada popular ha incidido en la división entre los miembros de la flotilla. Gayo ha defendido el plan de paz propuesto por Trump: «Ojalá una Palestina libre de terrorismo y dos estados que quieran convivir sin Hamas».

Navarro ha lamentado que «ni las vidas humanas en peligro sirve para que el PP y Vox actúen». La diputada de Compromís, que no ha querido dar la réplica a Llanos, ha criticado que los populares «compren el discurso de Netanyahu» y que quieran «ver a Hamas por todas partes. Cuando oigo a Trump hablar de reconstrucción en Gaza, me suena a quien estaba en El Ventorro y quiere hacer negocio con las muertes».

«En Palestina se decide el futuro. O un mundo de tiranía o de derechos humanos donde la vida tenga algún valor. Ustedes ya han elegido y, con usted, todo el PP», ha indicado Navarro, mientras que Gayo ha considerado que «la izquierda y la ultraizquierda» están a disgusto con el plan de paz.

«Desde el lunes, los humanistas que creemos en la diplomacia debemos estar felices, porque hay un acuerdo más cerca que nunca. Todos los países de la zona aprueban el pan de paz y estamos a unas horas a ver si los terroristas aceptarán o seguirán condenando a su pueblo a la violencia. Estamos cerca de ver los últimos momentos del final del sufrimiento de miles de personas», ha señalado Gayo.