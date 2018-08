Una compañera de Casado admite que aprobó sin ir a clase ni entregar trabajos Pablo Casado posa tras una entrevista. / Alberto Ferreras Álvarez Conde le respondía que no se preocupara por nada cuando le solicitaba las tareas EFE Madrid Jueves, 2 agosto 2018, 20:13

Una compañera del máster del presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha reconocido ante la jueza que nunca fue a clase ni entregó ningún trabajo, lo que no le impidió obtener el título de posgrado.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la estudiante María Dolores Cancio se ha referido así durante su declaración como investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel.

Cancio, que es profesora de la URJC y coautora de diversas publicaciones con el exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, ha asegurado que no asistió jamás a clase y que no necesitaba entregar trabajos.

Ella se limitaba, según las fuentes, a preguntarle a Álvarez Conde, para quien trabajaba, lo que debía o no hacer durante el máster, a lo que éste le respondía que no se preocupara por nada, que no hacía falta que hiciera nada.

Además, ha explicado que fue Conde quien le dio indicaciones sobre cómo tenía que hacer para que le convalidaran 40 créditos -como hizo el líder del PP-, así como la devolución de las tasas por asignaturas convalidadas.