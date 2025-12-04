Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Juanfran Serrano y Santos Cerdán en el Congreso Europa Press

La comisión del 'caso Koldo' interroga esta mañana al exmano derecha de Cerdán en el PSOE

El nombre de Juanfran Serrano, que durante tres años fue el adjunto a la Secretaría de Organización, no aparece en la investigación de la UCO

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:11

La comisión del 'caso Koldo' en el Senado interroga esta mañana a Juanfran Serrano Martínez, quien durante tres años fue la mano derecha de Santos ... Cerdán como secretario adjunto de Organización del PSOE. Serrano, diputado por Jaén, contra todo pronóstico sobrevivió no obstante a la defenestración de su exjefe tras la imputación y encarcelamiento del exdirigente socialista el pasado junio y en la actualidad sigue en la Ejecutiva de Ferraz como secretario de Política Municipal del partido.

