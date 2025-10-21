Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Mazón. Efe

La comisión del Congreso de la dana cita a Mazón el 17 de noviembre

El calendario prevé 127 comparecencias, la última de ellas, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 14:39

Comenta

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana se abrirá en la primera semana de noviembre con los representantes de las víctimas ... y recibirá al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el lunes 17 de ese mismo mes, según el plan de trabajo que han pactado este martes los partidos del Gobierno y sus aliados. PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Compromís han apoyado este calendario mientras que el PP y Vox, que ya rechazaron la apertura de la investigación, han votado en contra.

