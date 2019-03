Torra trata de burlar a la Junta Electoral con una pancarta casi igual pero sin lazo amarillo 00:50 Momento en el que han colocado la nueva pancarta sobre la anterior. / Foto: EP | Vídeo: Atlas Casi 48 horas después de que expirara el plazo que le había dado para que la retirara, Torra ha evitado descolgarla CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 21 marzo 2019, 11:45

El presidente d la Generalitat, Quim Torra, ha tapado esta mañana la pancarta con el lazo amarillo de la fachada del Palau de la Generalitat. Casi 48 horas después de que expirara el plazo que le había dado la Junta Electoral para que retirara la pancarta que pide la libertad de los presos con un lazo amarillo, Torra ha evitado descolgar la pancarta. Pero la ha tapado con una nueva, que incluye la misma frase «libertad presos políticos y exiliados» (en inglés y catalán) pero en esta ocasión en vez de un lazo amarillo, aparece un lazo blanco atravesado por una franja roja que reivindica la democracia.

Torra dijo ayer que no acataría la orden de la Junta Electoral, pero sí atendería a la recomendación que le hizo el Defensor del Pueblo catalán de evitar los lazos amarillos y las 'esteladas' en periodo electoral en los edificios públicos. «No da ni dará ninguna orden como le había exigido la Junta», según el comunicado que envió ayer el Palau de la Generalitat. El presidente de la Generalitat, en efecto, no ha retirado el lazo, sino que lo tapado por otro cartel. Eso en el balcón de la sede del Palau de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume de Barcelona. En una ventana contigua, los mismo funcionarios del Gobierno catalán han colocado una segunda pancarta que reclama «libertad de expresión», con el logo de esta reivindicación.

Colocan una nueva pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat tapando el lazo amarillo pic.twitter.com/1PZBZFvZb6 — Europa Press TV (@europapress_tv) 21 de marzo de 2019

Lo ha hecho, poco antes de las 10.30 de la mañana y horas antes de la reunión extraordinaria de la Junta Electoral, que debe decidir los próximos pasos a seguir en la polémica sobre los lazos amarillos. Sobre la mesa está la posibilidad de que abra un expediente administrativo, que podría acabar en una multa de 300 a 3.000 euros, o acudir a la Fiscalía que podría abrir causa penal o instar a los Mossos d'Esquadra para que retiren la simbología. Está por ver cuál es la reacción de la Junta Electoral y si Torra consigue burlar a este organismo con el movimiento realizado. Con toda probabilidad, la Junta Electoral deba emitir un nuevo dictamen sobre la nueva pancarta.

El presidente de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, y el portavoz de Abogados Catalanes por la Constitución, Ramon de Veciana, han presentado esta mañana ante la Fiscalía una denuncia contra el presidente Quim Torra por «desafiar a la Junta Electoral Central y negarse a retirar los símbolos partidistas del Palau de la Generalitat». PP y Ciudadanos también han acudido estos últimos días a la Fiscalía, por lo que Torra corre el riesgo de ser inhabilitado por desobediencia.

En este caso, no puede decirse que Torra tuviera la presión de la calle para acatar o no la decisión de la Junta Electoral, ya que no hay manifestantes independentistas en la plaza Sant Jaume siguiendo la polémica de los lazos.