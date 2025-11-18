Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Mazón, el pasado lunes, en la comparecencia en el Congreso. Reuters

Las cloacas del Congreso: «Cállese, no me interesa, psicópata, inútil...»

Los diputados tratan de aprovechar los minutos para su beneficio y muestran escaso interés por lo que tiene que decir el presidente

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:31

El nivel en Les Corts de hace una semana fue mínimo. Incapaz de llegar al aprobado. Pero el Congreso superó este lunes el nivel de ... indecencia. Lo más sorprendente es precisamente que esto no solo era posible sino probable. Si la política es un reflejo de la calle, de la sociedad... Los diputados, salvo alguna excepción, pertenecen a los callejones más oscuros, aquellos donde el suelo está plagado de cristales, colillas y basura. Y entre ellos se realimentan. Copian y multiplican lo malo. El Parlamentarismo también tiene sus cloacas. En esa atmósfera del insulto, hay uno que respira mejor que el resto. Tiene más capacidad. Se trata de Gabriel Rufián (ERC). No tiene rival porque atesora las mejores virtudes para este juego. «Usted es un inútil, un mentiroso, un incapaz, un homicida, un psicópata. Ojalá pague con la cárcel», se despidió. Antes, prácticamente un monólogo de 20 minutos con escasas concesiones de la palabra. «Cállese» o «No me interesa» fueron algunos de sus mensajes.

