Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ribó tampoco declarará ante el juez: se ha personado y ha pedido un aplazamiento
Integrantes del pleno del Consejo General del Poder Judicial, al fondo la presidenta Isabel Perelló. R. C.

El CGPJ aprueba al informe que aprecia «fallas» en la ley sobre el secreto profesional de la prensa

El pleno, con el voto favorable de 20 de sus 21 integrantes, avisa de «insuficiencias» en el reglamento para proteger a las fuentes periodísticas

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:00

Comenta

Una abrumadora mayoría de 20 de los 21 vocales que conforman el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles el ... informe sobre el anteproyecto de ley del Gobierno para regular el secreto profesional de los periodistas. El documento, adelantado este martes, considera que hay «insuficiencias y fallas» normativas que se deberían solventar, porque ofrece una protección «más débil» que la ya vigente, «hace imprevisible» para los informadores saber hasta dónde les ampara la nueva ley y genera «confusión» respecto a su control judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  2. 2

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  3. 3 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  4. 4 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  5. 5 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  6. 6 El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia
  7. 7 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  8. 8

    «Tengo el Amazonas en plena calle Colón»
  9. 9

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  10. 10

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El CGPJ aprueba al informe que aprecia «fallas» en la ley sobre el secreto profesional de la prensa

El CGPJ aprueba al informe que aprecia «fallas» en la ley sobre el secreto profesional de la prensa