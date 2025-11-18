Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cataluña recibirá 5.000 millones más con el nuevo modelo de financiación autonómica
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa EP

Cataluña recibirá 5.000 millones más con el nuevo modelo de financiación autonómica

Junts se desmarca y Esquerra advierte de que si no hay acuerdo no habrá Presupuestos

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:45

Comenta

Cataluña recibirá entre 3.800 y 5.000 millones más con el nuevo modelo de financiación para las autonomías que está diseñando el Gobierno central, ... en negociación con el Govern catalán y Esquerra Republicana. Esta es la estimación que ha hecho este martes la consejera de Economía, Alicia Romero, tras la reunión del consejo de política fiscal y financiera, celebrado este lunes en Madrid. La cifra de los 5.000 millones, según los cálculos del Govern catalán, sería posible si el Estado inyecta al conjunto del sistema de las autonomías del régimen común en torno a 18.000 millones anuales adicionales que lo que destina en la actualidad desde la última actualización del modelo, hace 11 años. «Sería una buena cifra», según ha asegurado la titular de Economía de la Generalitat en TV3.

