María José Catalá, en un acto del PP de Valencia. Efe

Catalá, sobre el franquismo: «Es una etapa de la historia que tiene sus lados positivos y negativos»

La alcaldesa de Valencia apuesta por analizar la historia «de forma sosegada y tranquila»

REDACCIÓN

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:00

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha considerado este jueves que el franquismo es «una etapa de la historia que tiene sus lados positivos ... y negativos» y que España debe mirar hacia el futuro. Catalá, entrevistada por Carlos Alsina en Onda Cero ha indicado que el Ayuntamiento de Valencia no tiene previsto ningún acto de conmemoración por el cincuenta aniversario de la muerte del dictador.

