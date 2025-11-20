Catalá, sobre el franquismo: «Es una etapa de la historia que tiene sus lados positivos y negativos»

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha considerado este jueves que el franquismo es «una etapa de la historia que tiene sus lados positivos ... y negativos» y que España debe mirar hacia el futuro. Catalá, entrevistada por Carlos Alsina en Onda Cero ha indicado que el Ayuntamiento de Valencia no tiene previsto ningún acto de conmemoración por el cincuenta aniversario de la muerte del dictador.

Catalá se ha mostrado partidaria de analizar la historia «de forma sosegada y tranquila», y ha afirmado no le gusta el revanchismo ni la idea de que «cualquier tiempo pasado fue mejor». Ha subrayado los aspectos negativos del franquismo, «no tener un sistema democrático, no me parece lo más interesante de esa etapa», y cómo estos llevaron a la Constitución que, dijo, ha dado «la mejor etapa de convivencia al país».

También ha mencionado a aspectos positivos, como algunas infraestructuras hidráulicas construidas entonces, y como las que señala que están exigiendo las instituciones valencianas en este momento.

A la dirigente popular se le ha preguntado también por las razones por las que no ha querido optar a la presidencia de la Generalitat, pese a reunir los requisitos para ello -es diputada autonómcia-. Catalá ha explicado que para ella es un honor recuperar «la luz de una ciudad» que estuvo ocho años en el ostracismo, y que no quiere traicionar la confianza de sus vecinos y por ello desea seguir en la alcaldía.

Catalá ha dicho que «la apuesta es que Pérez Llorca sea el próximo president y responsable orgánico del partido». La dirigente popular ha rechazado las bicefalias y ha defendido que el presidente del PPCV debe ser Juanfran Pérez Llorca, a quien ha definido como un perfil de consenso y tranquilidad. «La política va de resultados; dentro de dos años analizaremos la situación y creo que él va a dar sorpresas», ha señalado.