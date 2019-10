Castellón y Alicante dan la espalda a À Punt La radiotelevisión pública prepara un plan para comarcas castellanoparlantes, pero tiene menos penetración en las que hablan valenciano M. HORTELANO Domingo, 6 octubre 2019, 01:42

«Estamos preparando un plan de acción para acercarse a Alicante y a las comarcas del sur. Puede ser que debamos de tomar decisiones que no nos gustan mucho». Las palabras son de la directora general de la empresa que presta el servicio público de radiotelevisión pública, Empar Marco, que reconoce que À Punt no llega todo lo lejos que debería. Marco, admitió así sus pocas ganas de hacer algo a lo que se siente abocada: utilizar más el castellano para conectar con los espectadores de la Comunitat. Los datos oficiales de audiencia así lo ratifican, pero señalan que el problema de la cadena no están sólo al sur, sino que le barco hace aguas por dos de las tres provincias: Castellón y Alicante.

Según las audiencias de los últimos cuatro meses que recoge la empresa Kantar Media, la televisión pública no despega en el norte y sur de la Comunitat. Pero mucho menos en las comarcas de Castellón. Las cifras son casi calcadas mes a mes aunque desde la empresa pública hablen de «audiencias de récord». En junio, por ejemplo, del 2% que obtuvo la cadena, según los datos de la empresa que dispone de los audímetros, el mayor porcentaje de espectadores lo aporta la provincia de Valencia, con un 2,9% . Sin embargo, en Alicante sólo un 1,2% sintonizó con la cadena valenciana. Pero los datos son peores en Castellón, con un 0,8%. Curiosamente, la provincia más al norte es la que presenta un mayor número de ciudadanos y ciudadanas valencianoparlantes. Las cifras no son puntuales, sino que se repiten mes a mes. En julio, el dato autonómico fue de 2,3%, con Valencia tirando del carro con un 3,3%, un 1,2% para Alicante y apenas un 0,9% para Castellón. Misma historia en agosto, con un 2,5% de audiencia regional, un 3,8% en la provincia de Valencia, un 1,4% en la de Alicante y un escueto 0,7% en Castellón, según los datos medibles. En el último mes auditado, septiembre, fuera de la agenda estival y ya con programación en valenciano, la audiencia subió hasta el 2,7%, con un 3,8% que le reporta la provincia de Valencia y un 1,5% tanto en Castellón como en Alicante.

A lo largo de los últimos cuatro meses medidos, el porcentaje de Castellón es tres veces menor que el de espectadores y espectadoras de Valencia. En Alicante, la cifra es casi la mitad. De ahí que las palabras de la directora de À Punt vayan centradas a ganar televidentes y oyentes en estas provincias. Aunque no han sentado bien en sectores más nacionalistas, que consideran que la audiencia no debe ser un objetivo de la cadena, sino que debe predominar ofrecer un servicio público íntegramente en valenciano.