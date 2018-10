Carolina Punset se da de baja de Ciudadanos Carolina Punset. / Irene Marsilla La eurodiputada acusa al partido de Rivera de hacer «transfuguismo político para ser marca blanca del PP» LAS PROVINCIAS Valencia Sábado, 20 octubre 2018, 13:31

La eurodiputada Carolina Punset ha anunciado en una carta que se da de baja de Ciudadanos, el partido que encabeza Albert Rivera. En el escrito, que publica eldiario.es, la exportavoz de Cs en Les Corts explica que en los próximos días solicitará su baja del partido Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, «que ha dejado de ser precisamente eso, de la ciudadanía». Punset, que hace más de un año ya dijo no reconocerse en la formación naranja, asegura no compartir la mayor parte de las decisiones orgánicas y sobre todo políticas de Cs. «Se premia más el aplauso fuerte y acalorado al líder que las ideas y programa que se ofertó en su día al ciudadano. Sigo sin comprender como se puede uno acostar socialdemócrata y levantarse ultra liberal», señala

Punset, pareja del también exportavoz de Cs en Les Corts Alexis Marí -ahora en el grupo de los no adscritos del Parlamento valenciano-, critica que el partido de Rivera ha pasado «de mantener posturas tibias contra el nacionalismo para intentar ganar el voto del catalanismo moderado a ser los más españolistas de todos«. En el escrito se asegura que en Cs se ha escogido deliberadamente pelear únicamente por el voto de la gente de derechas, o, mejor dicho, muy de derechas, lo cual supone abdicar de políticas sociales, educativas o económicas que beneficien al conjunto de la población y no solo a unos pocos.

En su escriro, Punset acusa a la dirección de Cs de haber hecho «transfuguismo político para ser marca blanca del PP». Y añade: «Pasamos del no es no a Rajoy a ser los únicos que apuntalaron su gobierno en una moción de censura más que necesaria. No facilitar la salida de un Gobierno corrupto, es igual a ser cómplice de la corrupción. Con esa moción, vi a mi jefe más enfadado y descolocado que al propio Rajoy«.