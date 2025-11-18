Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Camps irrumpe tras el anuncio de Feijóo: «Queremos que se convoque el congreso»
El presidente Camps, el día que presentó su propuesta de partido. Irene Marsilla

Camps irrumpe tras el anuncio de Feijóo: «Queremos que se convoque el congreso»

El portavoz del equipo del expresidente reclaman la oportunidad de optar al congreso tras más de dos años de trabajo

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:35

Comenta

El expresidente Francisco Camps ha querido recordar este martes la vigencia y la intensidad de su proyecto para liderar de nuevo el PP de la ... Comunitat. Lo ha hecho a través de una declaraciones del portavoz de su equipo, el popular José Miguel Tolosa. El mensaje no ha podido ser más evidente: «Tenemos ganas de que se convoque ya el congreso».

