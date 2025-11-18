Camps irrumpe tras el anuncio de Feijóo: «Queremos que se convoque el congreso»

El expresidente Francisco Camps ha querido recordar este martes la vigencia y la intensidad de su proyecto para liderar de nuevo el PP de la ... Comunitat. Lo ha hecho a través de una declaraciones del portavoz de su equipo, el popular José Miguel Tolosa. El mensaje no ha podido ser más evidente: «Tenemos ganas de que se convoque ya el congreso».

El momento tampoco es casual. Se produce justo el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que Carlos Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano. Esa decisión abre un periodo de interinidad en el liderazgo de los populares que, sobre el papel, debería ocupar el secretario general de los populares de la Comunitat, Juanfran Pérez Llorca. El dirigente, por otra parte, ha anunciado que el miércoles presenta su candidatura a presidente.

Camps, una vez liberado de sus problemas judiciales, mostró su disposición para regresar a primera línea política. En realidad, se trata de una ambición que alberga desde el mismo momento que se vio obligado a dimitir comp presidente por el juicio de los trajes, procedimiento del que salió absuelto.

Su portavoz recordó el gran trabajo realizado durante los dos últimos años para cumplir el deseo de «cada militante un voto». De igual forma, consideran que el congreso resulta la manera óptima de revitalizar un partido que, según ellos, ha perdido el vigor de otras épocas, en concreto, la del presidente Camps cuando aseguran que contaban con más de 100.000 afiliados.