Los camioneros valencianos paran su actividad por miedo a sufrir sabotajes Manifestantes ocupan una carretera ayer a la altura de Parets del Valles (Barcelona). / Reuters Un millar de transportistas valencianos denuncian ser víctimas de los cortes diarios de carreteras y los productores de cítricos buscan rutas alternativas

El bloqueo de las carreteras catalanas por los Comités de Defensa de la República y otros colectivos por la sentencia del procés están afectado diariamente unos mil transportistas valencianos, según los cálculos de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET). Cataluña es paso «obligatorio» para los transportistas procedentes de la Comunitat Valenciana que se dirigen al resto de Europa y el desvío de estos camiones por la frontera de Irún puede originar gastos de unos 700 euros por camión.

Algunas cooperativas agroalimentarias valencianas han comenzado a optar por esa ruta alternativa para la exportación de mandarinas al mercado europeo y evitar los cortes de carretera en Cataluña. Fuentes de Cooperatives Agroalimentàrias han indicado que se trata de un impacto preventivo ya que desconocen en qué punto va a estar cortada la circulación.

El presidente de FVET, Carlos Prades reconoce que el paro del transporte será prácticamente total, que hay miedo a sabotajes y agresiones al personal que no secunde la movilización en las carreras. Por otra parte, en el Puerto de Barcelona los estibadores también se han unido a la protesta, por lo que la carga de trabajo caerá significativamente y no hará falta todo el servicio. Ante la imposibilidad de establecer un plan de contingencia (por no haber una fecha de finalización de las protestas y el establecimiento de unos servicios mínimos) la opción más repetida es la retención de los servicios hasta que se puedan cumplir.

En un comunicado, la FVET se une a la «condena del bloqueo y los cortes indiscriminados de carreteras en Cataluña» que ha hecho por su parte el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y ha mostrado su inquietud ante la posibilidad de que los disturbios se prolonguen los próximos días.

De hecho, se prevé una especial intensidad hoy, cuando coincidirá la huelga general con la llegada a Barcelona de las llamadas 'marchas por la libertad'. Esto conllevará para los conductores un exceso de tiempo conduciendo y no respetar los tiempos de descanso, por lo que desde numerosas empresas se ha tomado la determinación de no salir.

En este contexto de preocupación, el CNTC se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno y a los ministerios de Fomento e Interior, para solicitarles que se adopten las medidas precisas para garantizar el orden público y la libre circulación de personas y mercancías, y que se ofrezcan suficientes medidas de seguridad para los trabajadores del sector y sus vehículos.

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) pide a la Generalitat de Cataluña que «levante» temporalmente la prohibición de que los camiones circulen por las carreteras nacionales para evitar quedar bloqueados en las autopistas de peaje AP-7 y AP-2. De incumplir la norma, se enfrentan a multas de 500 euros.