Susana Camarero, este martes. Efe

Camarero replica a Bernabé que el Es Alert se envió el domingo con antelación porque Aemet avisó con tiempo y que el 29-O no lo hizo

Recuerda que es una herramienta preventiva, que hasta el día de la dana no había utilizado nadie y que se utilizó por el riesgo de rotura de Forata

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:20

La vicepresidenta primera y consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha señalado este martes que el Es Alert enviado este pasado domingo con motivo del episodio ... de lluvias torrenciales que se aproximaba a la Comunitat pudo enviarse con antelación porque Emergencias dispuso «con antelación» de la información necesaria para poder enviar ese aviso. Camarero ha remarcado, por el contrario, que el Es Alert del 29 de octubre, enviado a las 20.11 horas, se envió por el riesgo de rotura de la presa de Forata, y no vinculado a la alerta roja de ese día.

