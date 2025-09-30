Camarero replica a Bernabé que el Es Alert se envió el domingo con antelación porque Aemet avisó con tiempo y que el 29-O no lo hizo

La vicepresidenta primera y consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha señalado este martes que el Es Alert enviado este pasado domingo con motivo del episodio ... de lluvias torrenciales que se aproximaba a la Comunitat pudo enviarse con antelación porque Emergencias dispuso «con antelación» de la información necesaria para poder enviar ese aviso. Camarero ha remarcado, por el contrario, que el Es Alert del 29 de octubre, enviado a las 20.11 horas, se envió por el riesgo de rotura de la presa de Forata, y no vinculado a la alerta roja de ese día.

Camarero ha replicado a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, que este martes ha recordado que cinco días antes del 29-O, el día 24 de octubre «se activó el plan especial de inundaciones, que es ya una situación de preemergencia«. La vicepresidenta del Consell ha pedido a Bernabé que no confunda ni manipule, y ha explicado que el Es Alert es un sistema «preventivo y anticipatorio, no para contar lo que ya esta pasando».

Camarero ha insistido en que el domingo Emergencias recibió el aviso de la Aemet de que se activaría la alerta roja a las 20.00 horas en el litoral de Castellón, y a las 04.00 horas del día siguiente en el litoral de Valencia, y a partir de esa información pudo enviar ese Es Alert «que es preventivo» y horas antes de la alerta roja (se envió a las 15.28 horas).

Por contra, ha dicho, el día de la dana «Aemet no avisa de lo que iba a venir. Lo que dice es lo que está pasando, lanza alertas rojas cuando ya está lloviendo, no de forma preventiva antes de que empezara a llover como en esta ocasión».

La número dos del Consell ha recordado que Aemet el 28 de octubre de 2024, la víspera de la riada, no envió aviso rojo alguno, sino que los que emitió fueron naranja. «No es hasta el mismo día 29 cuando lanzó el aviso rojo, con el fenómeno meteorológico ya observado, porque ya había empezado a llover en el litoral sur de Valencia. Y entonces es cuando se decreta el nivel 1 de emergencias, porque la Generalitat actúa y trabaja con la información que tiene en ese momento».

Camarero ha recordado que el 29 de octubre del año pasado el Es Alert era un sistema que aún no se había utilizado nunca, y ha insistido en que ese día, cuando se planteó su utilización en el Cecopi, fue a las 19.00 horas y por el riesgo de rotura de la presa de Forata. A la vicepresidenta se le ha preguntado por la referencia de Bernabé a la activación el 24 de octubre del plan especial de inundaciones, y ha replicado que «hoy Bernabé dice eso, pero el día 29 a primera hora convocó una reunión con sus agencias y con las fuerzas de seguridad sin informar a la Generalitat y recibió un informe de seguridad nacional del que no conocemos aún ese contenido».

Preguntada por el motivo por el que la alerta roja de este domingo sí derivó en el Es Alert y no en cambio la de primera hora del 29 de octubre, Camarero ha insistido en que el Es Alert es una herramienta preventiva «y si ya está cayendo agua, ya no se puede prevenir». El domingo, en cambio se supo con horas de antelación que se iba a declarar la alerta roja y eso permitió anticiparse, ha insistido.

Además, ha recordado que en el Cecopi del 29 de octubre el presidente de la CHJ, Miguel Polo, no informó del barranco del Poyo, que es el que provocó la mayoría de las muertas por la riada de ese día. «Insisto, el día 29 el Es Alert se envía por Forata, pero los fallecimientos se produjeron por el Poyo. Y el domingo se utiliza porque Aemet anuncia una alerta roja con horas de antelación, no cuando ya está lloviendo».

Camarero ha insistido en que el Es Alert es una herramienta que hasta el 29 de octubre pasado no se había utilizado nunca, y que desde entonces se ha utilizado en diversas ocasiones. «El domingo se utilizó porque había una información, y eso es lo que mantengo. Y el día 29 no se manda por lo que de verdad provoca los fallecimientos, que es por el Poyo. Eso es lo que provoca los fallecimientos y eso es lo que los responsables de las agencias reconocen que no avisaron».

La también consellera de Igualdad ha vuelto a defender que la teleasistencia «no es un servicio de emergencia, que está dar asistencia a los usuarios, para dar información de si toman una pastilla o si se caen. No se puede convertir en servicio de emergencias ni dar esos datos. Esto es un servicio social de asistencia. No hay fallecimientos por teleasistencia. Las personas mayores fallecieron por distintas razones. El dispositivo no tiene nada que ver con el fallecimiento. No voy a permitir la manipulación del PSOE y que se haga uso político de un servicio que funciona de maravilla», ha zanjado.

Preguntada por las llamadas al alcaldes de Cullera, Camarero ha asegurado que el conseller de Emergencias telefoneó en dos ocasiones a Jordi Mayor, a las 20.37 y a las 22.02 horas y que el alcalde no las contestó. «Da la sensación de que tiene más ansias por salir en platós en tv que por preocuparse de los vecinos de Cullera», ha zanjado. También ha defendido las llamadas realizadas por el president del Consell, Carlos Mazón, y ha lamentado que la izquierda «en lugar de estar atentos a la emergencia, solo estén a ver si rascan algún voto y a utilizar este fenómeno de forma política. Las llamadas del presidente o de los consellers el domingo no son una competición ni de fotos ni de contarlo en los medios•.