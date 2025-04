Camarero defiende la solicitud de emergencia nacional por el apagón: «No tiene nada que ver con la dana»

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha defendido este martes la solicitud al Gobierno de la situación 3 del Plan de Emergencias, ... por la que el Ejecutivo central asume el mando de las operaciones, tras el apagón registrado este lunes en toda España, y ha remarcado que esa decisión «no tiene nada que ver» con la de la dana, ante la que el Consell decidió no solicitar esa declaración de emergencia nacional.

Camarero, en la comparecencia ante los medios al término de la sesión plenaria del Consell, ha rechazado las críticas de la oposición por solicitar este lunes esa emergencia 3 y no haberlo hecho, en cambio, por la dana. «Nada tiene que ver el apagón generalizado de este lunes en toda España con la dana», ha dicho.

La vicepresidenta ha señalado que el apagón de este lunes provocó una situación de emergencia en toda España. «Lo normal habría sido que no fueran las CCAA quien la pidieran, sino que la decretara el Gobierno de España, porque nos afectaba a todos y porque el origen de la emergencia fueron los operadores de redes nacionales, de modo que la información la tenían los organismos nacionales», ha reprochado.

Camarero ha justificado la decisión del Consell en la necesidad de «asegurar la coordinación entre las CCAA», y ha recordado que, además del apagón de energía eléctrica, se produjo un «fallo global de comunicaciones en las redes móviles y de comunicación y eso fue decisivo».

La portavoz del Consell ha lamentado que aún «nos falta información del Gobierno sobre el origen de este apagón y nos faltan garantías de que no habrá recaídas en el sistema». Camarero ha señalado que aún no existe una normalidad completa «y es el gobierno de España el que ha de garantizar que no se repita una situación» como la de este lunes.

Preguntada por el momento en el que se producirá esa desescalada desde la situación 3 de emergencia nacional, Camarero ha explicado que el Consell no lo solicitará mientras el Gobierno central no ofrezca garantías de que el apagón de este lunes no pueda volver a repetirse. La vicepresidenta ha explicado que el president Carlos Mazón se desplazará a lo largo del día de hoy para visitar centros de salud e infraestructuras y comprobar de primera mano cómo se produce esa recuperación de la normalidad.

Respecto al momento en que se realizó esa solicitud, el lunes por la noche y varias horas más tarde que otras CCAA, Camarero ha señalado que el Consell estuvo desde el primer minuto «recabando información, estuvimos coordinados y reunidos para ver evolución». Y ha añadido que Sánchez «anunció que en pocas horas se restablecería el sistema y eso no ocurrió. Esperábamos a ver el comportamiento del Gobierno», pero no adoptó ninguna decisión.

En todo caso, ha añadido, ha quedado claro que «otras CCAA en nivel 2 también tuvieron despliegue de la UME, porque independientemente del nivel de alerta el Gobierno despliega los medios que considera necesarios en cada emergencia», ha remarcado.

Preguntada por si Mazón mantiene en su agenda el viaje previsto desde el día 30 a Estados Unidos, la portavoz ha precisado que toda la agenda del president queda supeditada a la evolución de la situación derivada de ese apagón.