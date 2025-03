La bronca del PSPV llega a Joves: choque por la elección de delegados para el provincial

El pulso en el seno del PSPV, desatado y evidente en la carrera por el liderazgo de la provincia de Valencia en la que se ... acabó imponiendo por 21 votos Carlos Fernández Bielsa, vivió este pasado sábado un nuevo pulso. Esta vez, con motivo del comité de Joves Socialistes, la organización juvenil del PSPV, y el proceso para elegir a los 16 delegados que les corresponden para el congreso provincial del segundo fin de semana de abril.

Al proceso de elección de delegados se presentó una candidatura afín al secretario general de Joves y diputado autonómico, Benja Mompó, y también a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant. En el último momento se presentó una segunda candidatura, en este caso conformada por afines a Fernández Bielsa.

No obstante, esa segunda lista fue puesta en cuestión, primero al considerarse que se había presentado fuera de plazo, y después porque una de sus integrantes superaba la edad máxima para formar parte de la misma –aunque no lo hacía cuando se dio por cerrado el censo-. Finalmente, explican fuentes del PSPV, esa segunda lista no se dio como válida, de modo que se sometió a votación únicamente la avalada por la dirección de Joves.

Pero el resultado de la votación no pudo ser más significativo: 40 votos a favor de la única candidatura finalmente presentada, 44 en blanco y un voto nulo. Es decir, la lista de 16 delegados finalmente elegidos, los afines a Morant, salió adelante con un porcentaje de voto del 47%. Un dato que deja en el aire cuál habría sido el resultado definitivo en el caso de que se hubiera aceptado la lista afín a Bielsa. El entorno del líder de los socialistas de la provincia de Valencia tachó este lunes de «pucherazo» lo ocurrido en la reunión del comité de la organización juvenil de los socialistas valencianos. Y remarcó el hecho de que la lista elegida lo hubiera hecho con menos del 50% de los votos. En las primarias para líder provincial el la comissió d'Ètica dio la victoria a Bielsa sobre Raga sin que ninguno de los dos alcanzara el 60% de votos, aunque el entorno del líder provincial reivindica que sí que lo hizo.

La organización de Joves Socialistes contará con el 5% de los delegados que participarán en el congreso provincial, que ratificará a Fernández Bielsa como líder de los socialistas de la provincia de Valencia tras imponerse en las primarias al alcalde de Ribarroja y candidato del aparato del PSOE, Robert Raga. Un cónclave que pondrá a prueba la capacidad de Bielsa para integrar en la nueva dirección provincial a los partidarios de Morant.