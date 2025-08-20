Las BRIF trabajarán todo el año y asumen labores preventivas en invierno
El nuevo convenio de la Empresa de Transformación Agraria, publicado este miércoles en el BOE, fija la permanencia de las brigadas de refuerzo y amplía sus funciones más allá de la extinción de incendios
Miguel G. Casallo
Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:29
Las brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) dejarán de ser personal eventual para convertirse en efectivos fijos durante los 365 días del año. Así ... lo recoge la modificación del convenio colectivo de la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa), publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que refuerza su papel tanto en la extinción como en la prevención de incendios.
El acuerdo, negociado con los interlocutores sociales y adaptado a la Ley Básica de Bomberos Forestales, contempla un incremento de las remuneraciones, salario base y horas extraordinarias, y una nueva regulación de jornadas, turnos, descansos y disponibilidad. Además, establece la permanencia de los técnicos BRIF para trabajar en labores preventivas durante el invierno y amplía su campo de actuación a situaciones de emergencia como vendavales, nevadas, inundaciones o búsquedas de desaparecidos.
La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha subrayado que el convenio supone «un paso decisivo hacia la profesionalización» de estos equipos, que pasarán «de ser considerados peones forestales a ser bomberos forestales». Aagesen ha defendido que la reforma «garantiza formación reglada, protocolos de seguridad y mejores condiciones laborales en sus bases».
La titular de Transición Ecológica ha destacado también la importancia de reforzar la prevención. «No debería haber bomberos de primera y de segunda. Estos 365 días del año son clave cuando hablamos de incendios, no sólo cuando ocurren», ha señalado en declaraciones a RNE. Asimismo, ha instado a las comunidades autónomas, competentes en la materia, a sumarse al refuerzo de condiciones y reconocer el papel «esencial» de las brigadas.
