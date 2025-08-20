Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos medios aéreos se incorporan a las tareas de extinción del incendio en Artana
La ministra Aagesen visita a la BRIF en Pinofranqueado (Cáceres). EFE

Las BRIF trabajarán todo el año y asumen labores preventivas en invierno

El nuevo convenio de la Empresa de Transformación Agraria, publicado este miércoles en el BOE, fija la permanencia de las brigadas de refuerzo y amplía sus funciones más allá de la extinción de incendios

Miguel G. Casallo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:29

Las brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) dejarán de ser personal eventual para convertirse en efectivos fijos durante los 365 días del año. Así ... lo recoge la modificación del convenio colectivo de la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa), publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que refuerza su papel tanto en la extinción como en la prevención de incendios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 AEAT da a los mutualistas jubilados un nuevo plazo para rellenar el segundo formulario y reclamar miles de euros
  2. 2 La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana no encuentra comprador
  3. 3 Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
  4. 4

    «Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»
  5. 5

    Otro día de lucha sin cuartel en el monte valenciano con 12 fuegos activos
  6. 6 Día negro en la carretera: seis personas mueren en solo unas horas en accidentes de tráfico
  7. 7 Este es el pueblo de Valencia con la mejor piscina para ir en familia, según ChatGPT
  8. 8 Jupol afirma que los policías abatieron al hombre armado con un cuchillo ante «un ataque directo»
  9. 9

    El Valencia reorganiza su delantera
  10. 10

    De expresidentes a grandes empresarios, los invitados a la exclusiva fiesta de cumpleaños de Ángela Pla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las BRIF trabajarán todo el año y asumen labores preventivas en invierno

Las BRIF trabajarán todo el año y asumen labores preventivas en invierno