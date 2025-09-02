Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Consejo de Ministros aprueba la quita de deuda a las Comunidades Autónomas
Uno de los portavoces del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa, posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP. Carlos Luján / Europa Press

Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»

Fue el pasado mes de julio, cuando el político anunció que le habían detectado un tumor cancerígeno y que tendría que someterse a un «tratamiento exigente»

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:42

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha reaparecido este martes en la reunión del comité de dirección de su partido en pleno tratamiento del cáncer que padece. Fue el pasado mes de julio, cuando el político anunció que le habían detectado un tumor cancerígeno y que tendría que someterse a un «tratamiento exigente», lo que reduciría su presencia pública.

Mes y medio después de hacer pública su enfermerdad, Sémper se desplazó este lunes hasta Aranjuez para asistir a la reunión de la cúpula del PP, a la que acudió con una gorra de beisbol de un equipo estadounidense de la ciudad de Kansas.

«Un comienzo de curso especial. Reencontrarse con compañeros, con los periodistas a los veía todos los lunes…. Cuando parece que nada importa, cuando todo parece relativo, centrarnos en lo importante es cada vez más necesario», ha escrito el político en su cuenta de X, anteriormente Twitter, haciendo referencia a la reunión del comité de dirección del PP.

En su mensaje también ha dejado un mensaje de agradecimiento a Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares: «Gracias por tanto jefe». Actualmente, el portavoz azul se encuentra centrado en su recuperación y cuenta con el apoyo de toda su familia, especialmente de su mujer Bárbara Goenaga y sus cuatro hijos, con los que se ha escapado este verano a la costa de Cádiz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  3. 3 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  4. 4 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  5. 5 Quién es Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia CF: su conexión con Julián Alvárez
  6. 6 Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia
  7. 7 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  8. 8 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros
  9. 9

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  10. 10 Controlado el incendio declarado en Montroy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»

Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»