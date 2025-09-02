Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto» Fue el pasado mes de julio, cuando el político anunció que le habían detectado un tumor cancerígeno y que tendría que someterse a un «tratamiento exigente»

Uno de los portavoces del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa, posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP.

Sara Bonillo Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 13:42

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha reaparecido este martes en la reunión del comité de dirección de su partido en pleno tratamiento del cáncer que padece. Fue el pasado mes de julio, cuando el político anunció que le habían detectado un tumor cancerígeno y que tendría que someterse a un «tratamiento exigente», lo que reduciría su presencia pública.

Mes y medio después de hacer pública su enfermerdad, Sémper se desplazó este lunes hasta Aranjuez para asistir a la reunión de la cúpula del PP, a la que acudió con una gorra de beisbol de un equipo estadounidense de la ciudad de Kansas.

«Un comienzo de curso especial. Reencontrarse con compañeros, con los periodistas a los veía todos los lunes…. Cuando parece que nada importa, cuando todo parece relativo, centrarnos en lo importante es cada vez más necesario», ha escrito el político en su cuenta de X, anteriormente Twitter, haciendo referencia a la reunión del comité de dirección del PP.

Gracias por tanto, jefe @NunezFeijoo pic.twitter.com/URvSa76rov — Borja Sémper (@bsemper) September 2, 2025

En su mensaje también ha dejado un mensaje de agradecimiento a Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares: «Gracias por tanto jefe». Actualmente, el portavoz azul se encuentra centrado en su recuperación y cuenta con el apoyo de toda su familia, especialmente de su mujer Bárbara Goenaga y sus cuatro hijos, con los que se ha escapado este verano a la costa de Cádiz.