Las localidades de la Comunitat Valenciana donde más frío ha hecho este sábado: hasta -6,2ºC
Llorca, aplaudido durante su investidura en Les Corts. Jesús Signes

El BOE oficializa la elección de Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat

El rey Felipe VI nombra de manera legal al jefe del Consell a través de la publicación, paso obligado antes de que el martes pueda tomar posesión del cargo ante Les Corts y, posteriormente, designar al nuevo Gobierno

Burguera

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:31

Comenta

La maquinaria legal continúa moviendo sus engranajes. Esta mañana de sábado, el BOE ha publicado el nombramiento por parte del rey Felipe VI de Juan Francisco Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat. Ahora, sí. Se inicia una nueva etapa oficial y legalmente. Mazón deja de ser president en funciones. Se cumple de este modo un paso legal ineludible para que el martes, a las 12 de la mañana, se celebre del pleno de Les Corts en el que Llorca jurará su cargo, la toma de posesión. A partir de ahí se producirá el nombramiento del nuevo Gobierno.

«De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 27.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, vengo en nombrar President de la Generalitat Valenciana a don Juan Francisco Pérez Llorca, elegido por Les Corts Valencianes en la sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2025».

Ese es el texto del BOE, con la firma del rey Felipe y, debajo de ella la del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. A lo largo de la semana próxima, tras la jura, se desvelará quién forma parte del nuevo Consell, que en breve celebrará su primer pleno.

