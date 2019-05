Blasco reconoce ante el tribunal su participación en la trama de saqueo de fondos en Cooperación La Generalitat y las ONG´s rechazan el acuerdo del exconseller y el resto de cabecillas de la trama e insisten en celebrar el juicio A. RALLO Valencia Jueves, 23 mayo 2019, 12:08

El juicio del caso Cooperación ha comenzado con más de dos horas de retraso con el anuncio del fiscal de que quiere presentar los escritos de conformidad firmados con algunos de los acusados por parte de todas las acusaciones. Ha sido el caso de Carlos Andrés Just, Rosa María Castelo, Alberto Pampín, Luis Freire, José Bollaín y Miguel Ángel Estruch. Se trata de pequeños empresarios que recibieron subvenciones de la Conselleria. Todos ellos han reconocido su participación en los hechos a cambio de una rebaja de pena y el pago de determinadas cantidades económicas.

A continuación, se han presentado escritos que cuentan con el visto bueno de la Fiscalía y de la Generalitat, pero no de las ONG´s de la Comunitat que considera «inaceptable» los términos del pacto. En este listado, aparecen los nombres de Josep Maria Felip, del equipo de Blasco en la Conselleria, Alfonso Navarro, Fernando Darder y Jesús Urquiza.

Posteriormente, ha llegado el turno de los cabecillas de la trama. Con ellos, sólo la Fiscalía ha llegado a un acuerdo. Son Rafael Blasco, Augusto Cesar Tauroni su mujer y hermano, Agustina Sanjuán, mano derecha del exconseller, y el jefe de Cooperación, Marc Llinares. Ninguno de estos pactos cuenta con el respaldo de la Generalitat ni de la acusación de las ONG´s, que insisten en la celebración del juicio para una «sentencia justa» que busque una mayor condena a los responsables.

El exconseller Rafael Blasco ha admitido a continuación los hechos, es decir, que participó en el saqueo de fondos de Cooperación a favor de una trama corrupta y ha dicho que está de acuerdo con las penas que le impone el fiscal, tres años y medio de cárcel. Su letrado ha añadido al tribunal que solicita la condena en costas a las ONg´s. La Generalitat y la acusación popular se han mostrado en contra por la rebaja de pena y el pago de las indemnizaciones. Los proyectos que se investigan en estas dos piezas del sumario son subvenciones a pequeñas Ong´s (11 proyectos entre 2009 y 2011) y el fallido hospital de Haití. Las acusaciones fijan el perjuicio en alrededor de cinco millones de euros sin contar los intereses que han generado esos impagos. El exsíndic del PP ya había alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, pero no con el resto de acusaciones (Generalitat y ONG´s) que no están de acuerdo con los bienes que aporta, alrededor de 600.000 euros frente a 1,2 millones que reclama el Consell. La conformidad le suponía a Blasco una rebaja de 16 años de prisión a tres y medio, aunque no pasaría en la cárcel más de un año y medio debido a la división de este procedimiento en varias piezas.