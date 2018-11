El Bigotes implica a otros cargos del PP en la F-1 y la jueza le reprocha que no aporta nada Álvaro Pérez. / Reuters A. RALLO Valencia Jueves, 15 noviembre 2018, 21:50

Álvaro Pérez, 'el Bigotes', ha declarado este jueves en el juzgado que investiga el supuesto amaño del circuito de la Fórmula 1 en Valencia. El hombre fuerte de la trama Gürtel en la Comunitat, que cumple condena por el fraude del expositor de la Generalitat en Fitur y arrastra numerosas causas pendientes, ha intentado, por todos los medios, aportar indicios incriminatorios contra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, reforzar el papel de Vicente Rambla en supuestas irregularidades e implicar –no ha quedado claro en qué exactamente– a Juan Cotino y al vicepresidente Gerardo Camps en alguna supuesta ilegalidad en la Fórmula 1. «Todos estaban en eso», ha indicado.

No parece que la jueza le hay creído. De hecho, le ha recriminado el testimonio que estaba ofreciendo porque no aportaba nada nuevo. Además, ha cuestionado este cambio de versión respecto a la comparecencia del pasado mes de septiembre y ha querido saber cuándo decía la verdad. Si ahora o antes. El Bigotes, cuyas afirmaciones resultaron inverosímiles por sus propias contradiciones, ha ofrecido una imagen de desesperación. Él, apenas se justificaba con lo nervioso que se encontraba y con el temor que sintió en su última visita al juzgado por si su aportación le podía perjudicar en esta causa. El fiscal Anticorrupción sigue en la misma línea que ha mantenido desde que esta causa dio un vuelco y la investigación se orientó hacia el cobro de comisiones en vez del amaño del circuito. No ha preguntado a Álvaro Pérez.