El Bigotes dice que Camps daba las adjudicaciones El testigo, condenado por la trama Gürtel, declara que el expresidente le anunció un contrato cuando paseaban cerca de su domicilio EFE Viernes, 1 febrero 2019, 01:00

madrid. El cabecilla de Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, declaró ayer en la Audiencia Nacional que todos los contratos que fueron adjudicados a la empresa de la trama en Valencia, Orange Market, lo fueron por orden del expresidente valenciano Francisco Camps o con su conocimiento. No obstante, en su declaración ante el juez del caso Gürtel, José de La Mata, precisó que por esas adjudicaciones no hubo contrapartida, no fueron a cambio de algo, según indicaron fuentes presentes en la declaración. La comparecencia duró cerca de tres horas.

Respecto a los contratos por los que ahora se investiga a Camps, que hoy mismo declara como imputado en el mismo juzgado, El Bigotes comentó que el expresidente valenciano le dijo que le daba el contrato de Fitur 2009 en noviembre de 2008 cuando iban juntos paseando cerca de la casa de Camps. Otros investigados en la causa han negado que el exjefe del Palau diera indicaciones.

Según el testigo, que cumple condena en la cárcel por el amaño del expositor de Fitur en otra edición, Camps estaba al tanto de todos los contratos que daba la Generalitat a Orange Market e impartía las órdenes para su adjudicación. Durante el interrogatorio, Álvaro Pérez negó que esos contratos concedidos a Orange Market por parte de la Generalitat Valenciana fueran pagos encubiertos por la deuda que tenía esta empresa de eventos con el PP. La Justicia ha dado por probado que la formación popular recurría a empresarios afines para el pago de actos electorales a través de una facturación ficticia. Él, según indicó al magistrado instructor, ejercía de comercial para las empresas de la Gürtel en Valencia y se limitaba a esa tarea, sin entrar en los detalles de los contratos ni el papeleo.

El hombre ha reconocido además haber cambiado su versión respecto a sus declaraciones anteriores en Valencia debido a su nuevo abogado, que le ha aconsejado que colabore con la Justicia.