Bielsa vuelve a ofrecer al partido de Rodríguez que rompa con el PP y propicie un gobierno de izquierdas en la Diputación

El grupo socialista de la Diputación de Valencia ha vuelto a dirigirse este martes a Ens Uneix, el partido que lidera el alcalde de Ontinyent ... Jorge Rodríguez, para ofrecerle la posibilidad de llegar a un acuerdo que acabe con la actual presidencia del popular Vicent Mompó en la institución.

El líder provincial del PSPV, Carlos Fernández Bielsa ha lanzado una «propuesta clara: la formación de un gobierno de izquierdas que ponga fin a la actual dependencia de la extrema derecha de Vox en la Diputación, ya que sin los ultras el gobierno provincial de PP y Ens Uneix no puede sumar mayoría».

Bielsa, ha recalcado en la red social X y en una respuesta a Ens Uneix -que el lunes invitó a los socialistas a apoyar los presupuestos de la corporación para el próximo año- que «la ecuación no requiere ni calculadora: o un gobierno de izquierdas, o seguir dando alas a la derecha y al PP del Ventorro, mientras los ultras de Vox dictan las órdenes, el PP aplaude obediente y vosotros lo toleráis. La decisión es vuestra».

Desde el grupo socialista de la Diputación se plantea que la única alternativa al reto que lanza Ens Uneix para evitar la dependencia de Vox es conformar una alternativa progresista en la institución provincial. Desde el grupo socialista plantean que solo hay dos opciones: «escoger entre un proyecto que garantice estabilidad, progreso y políticas sociales, o mantener un modelo sometido a los caprichos de Vox, con un PP obediente que asume sin rechistar la agenda ultraconservadora como se ha visto en la Generalitat».

El PSPV, asegura en un comunicado, está preparado para «liderar un gobierno de izquierdas fuerte, estable y que mire por las necesidades reales de las comarcas valencianas. Ahora es Ens Uneix quien debe decidir con quién quiere estar: con la izquierda y el progreso, o con la derecha y la ultraderecha».