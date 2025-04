Bielsa: «La militancia del PSPV me ha dado un chute de responsabilidad, de humildad y respeto»

La noche ha sido larga en el PSPV de la provincia de Valencia. Lo dicen las caras de sueño de los dirigentes, que son el ... mejor reflejo de la confrontación que se ha vivido hasta el último momento de congreso. De la tensión por conformar una nueva dirección. Y lo ha evidenciado el despiste del secretario general provincial, Carlos Fernández Bielsa, que se ha olvidado de presentar a la líder del PSPV, Diana Morant, con la que mantiene abierto un enfrentamiento orgánico que el partido ha llevado hasta sus últimas consecuencias: tener que votar listas separadas hasta para algo tan simbólico como la presidencia del congreso provincial.

Pero, antes de votar la composición de la ejecutiva, Carlos Fernández Bielsa se ha dirigido al plenario, instantes antes de que lo hiciera la secretaria general del PSPV. «Hoy quiero darle todo el protagonismo a Diana Morant. Vamos a decirle que estamos preparados para mandar al PP y a Vox a la oposición. Vamos a llevarla a la Presidencia. Vamos a trabajar todos juntos, con dedicación, para hacer de este partido un instrumento útil. Para que el pacto indigno del ventorro no siga gobernando esta comunidad», ha dicho.

A pesar de la división, de una provincia partida en dos mitades, Bielsa ha hablado de la necesidad de «estar todos en la tarea de ganar. Yo el primero, Diana», ha señalado. «Me comprometo a darte todo mi apoyo y mi energía, además del esfuerzo colectivo de todo el equipo de mi dirección para ganar. Queremos que una presidenta digna vuelva a gobernarnos», ha dicho.

«Para mí, ganar el proceso de primarias es una profunda alegría. La militancia me ha dado un chute de humildad, de responsabilidad y respeto», ha reconocido, y ha señalado que el partido va a salir «más fuerte» de este proceso. «Aquí nadie ha fracasado ni ha triunfado. Sólo ha ganado el PSPV y la sociedad», ha avisado. «Hay que hacer del partido un instrumento que cambie la vida de la gente. Sabéis que me dedico en cuerpo y alma a llegar a todos los rincones. Ahora hay que escuchar y obedecer a la militancia», ha finalizado.

Antes, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha afirmado que las cuestiones internas de los partidos «no tienen trascendencia para la ciudadanía» y ha subrayado que, a su juicio, «lo más importante» de los congresos es «salir con un proyecto que represente a la sociedad y a todos los que están aquí». Así se ha pronunciado Morant en declaraciones a los medios de comunicación este sábado en Paterna antes del inicio del congreso provincial del partido, al ser preguntada por la «crispación» entre el secretario general del PSPV-PSOE en Valencia, Carlos Fernández Bielsa, y el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, y si esta «tiene solución». «Todos los que estamos aquí, todos, representamos ese sentir general de la sociedad valenciana que busca una alternativa a este gobierno, que es el peor gobierno en las peores circunstancias de la Comunitat Valenciana», ha manifestado, al tiempo que se ha dirigido a la ciudadanía para decirle que tenga «clarísimo» que el PSPV «está preparado para gobernar el futuro y la esperanza frente a un gobierno indigno e inútil que es el del señor Mazón».

Morant ha aseverado que está «segura» de que «con Bielsa y todo su equipo» el partido «saldrá preparado para volver a trabajar con la sociedad y volver a ganar en todos los ayuntamientos, en la Diputación de Valencia y también en la Generalitat Valenciana».«Ganar para asumir la voz del pueblo, esa voz que grita que quiere verdad y no mentira, esa voz que grita que quiere justicia y no tanta incompetencia y esa voz que grita indignada porque el gobierno de Mazón no ha estado a la altura del peor momento de los valencianos y las valencianas», ha concluido.