Bernabé, sobre la quita de la deuda: «Hoy es un gran día para los valencianos»

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado este martes que «hoy es un gran día para los valencianos y las ... valencianas» porque el Gobierno ha aprobado el anteproyecto «histórico» por el que aprueba condonar 83.000 millones de deuda a las CCAA, «que es una decisión justa».

Bernabé ha señalado que se trata de una decisión necesaria y «que corrige un agravio histórico que necesitaba la Comunitat Valenciana». Una condonación de más de 11.200 millones de euros, ha remarcado, «que van a mejorar la vida de los valencianos y las valencianas, que van a permitir que la Comunitat Valenciana y que la Generalitat pueda invertir más en servicios públicos».

Bernabé ha destacado que el Gobierno lo hace «alejado de sectarismos y de partidismos y también de confrontaciones estériles», y sí en cambio «pensando de manera clara, transparente y con compromiso hacia los ciudadanos y las ciudadanas. Y, por eso, la Comunitat Valenciana es la comunidad de toda España que más recibiría por habitante en esa condonación de la deuda».

La delegada del Gobierno ha considerado que el acuerdo del consejo de ministros «es una gran noticia de la que espero que la Generalitat Valenciana también sea partícipe y también se alegre». y ha añadido: «No me gustaría escuchar, como he tenido que escuchar en algunas ocasiones, que por parte del presidente de la Generalitat y del Gobierno valenciano se critique una medida que, en absoluto, va a interferir en el proceso de reforma del sistema de financiación que es imprescindible, que es necesario y en el que todo el mundo está de acuerdo»

comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular.