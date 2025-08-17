Barcelona recuerda el octavo aniversario de los atentados del 17A

Barcelona ha recordado este domingo a las víctimas por los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017 en la Ciudad Condal y Cambrils. Se ... cumplen ocho años del ataque yihadista que se cobró la vida de 16 personas y dejó casi 50 heridos.

El epicentro de la conmemoración ha vuelto a ser la Rambla, donde la mayoría de los asesinados en aquella jornada murieron. El principal homenaje ha reunido a autoridades y afectados de nuevo a las 10:00 horas en el pla de l'Ós, sobre el mosaico de Joan Miró, justo donde la furgoneta que irrumpió en el paseo quedó frenada tras embestir a la multitud.

Al acto, que ha comenzado a las 10, han asistido unas 100 víctimas y familiares, y por detrás se han situado representantes institucionales como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon.

También han asistido dirigentes políticos como los tenientes de alcalde de Barcelona Laia Bonet, Albert Batlle y Jordi Valls, y representantes de partidos, como Ferran Pedret (PSC), Jordi Turull (Junts), Ester Capella (ERC), David Cid (Comuns), Sílvia Orriols (AC), Dani Sirera (PP) y Gonzalo de Oro (Vox), entre otros.

El objetivo de los terroristas era mucho mayor, pero complicaciones a última hora provocaron que uno de ellos, Younes Abouyaaqoub, decidiera actuar por su cuenta. A pocos minutos de las cinco de la tarde del 17 de agosto de 2017, Abouyaaqoub arrasó con una furgoneta todo lo que se cruzó por su camino en Las Ramblas, atropellando masiva y mortalmente a 14 personas.

Además de la ofrenda solemne ya tradicional en la Rambla, otras localidades convocan sus propias ceremonias de tributo a las víctimas. Una de ellas es Sant Adrià de Besòs, que honrará este domingo a los vecinos que sufrieron en primera persona el 17A.