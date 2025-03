Baldoví al exsenador de Compromís: «Has sigut un imbècil tota la vida»

Situación tensa la vivida el pasado viernes entre el exsenador de Compromís, Carles Mulet, y el actual síndic de la coalición nacionalista, Joan Baldoví. En ... un contexto festivo, las fiestas de Castellón, las disputas políticas, las heridas que siempre deja abierta la militancia y la elección de los cargos, afloraron con intensidad: «Has sigut un imbècil tota la vida», le soltó Baldoví en presencia de los familiares del propio Mulet, según relata el destinatario del improperio.

Mulet estaba en las habituales colla de amigos que se organizan en las fiestas. Es habitual que conocidos y familiares se acerquen al local para saludar, la típica conversación acompañada de una cerveza. «Estaba en la cocina y cuando salgo me encuentro al exalcalde de mi pueblo, al portavoz de Compromís en Castellón y... a Joan Baldoví».

El exsenador se sorprendió al ver al síndic con quien la relación se rompió «cuando me expulsaron como senador por culpa de El Bloc». En aquel momento se propuso a Enric Morera, que representaba a otra sensibilidad del partido. Hasta tal punto que desde hace dos años el contacto entre ambos es nulo. «No me ha hablado desde entonces. No me dio explicaciones cuando me hicieron aquello y tampoco me dio el pésame cuando mi padre murió en un accidente. Ni preocuparse ni nada». El malestar de Mulet era notorio porque antes, cuando ambos estaban en Madrid, hablaban todas las semanas «e incluso íbamos a cenar alguna vez».

Entonces, siempre según el relato de Mulet, el dirigente de Compromís se le acercó y le ofreció la mano. Pero los antecedentes pesaron más que cualquier gesto de cortesía. «No te voy a dar la mano», respondió Mulet.

Fue entonces cuando comenzaron los insultos «delante de mi mujer y mis hijas». «A grito pelado», subrayó. El exsenador y más personas de la colla le pidieron que se marchara. Hubo tensión, pero sin mayores consecuencias. «Esa es la cara desconocida de Baldoví, el campechano», señala Mulet.