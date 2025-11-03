Baldoví desconfía de la «dimisión en diferido»

A Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts, tampoco le ha sabido a mucho el anuncio de dimisión de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat. ... El PP pretende cerrar una etapa y pasar página con la salida del dirigente popular alicantino, pero la izquierda no está en esas. Ni el PSPV, cuya líder, Diana Morant, ha considerado la salida del jefe del Consell como un «fraude», ni Baldoví, para quien se trata de una «dimisión en diferido». Socialistas y nacionalistas reclaman elecciones a sabiendas de que el PP no ha querido convocarlas. Sin embargo, la resistencia de los populares al adelanto electoral no tiene que ver con el miedo a la izquierda, sino a su derecha. Y ese temor al ascenso de Vox cierra la puerta a los comicios y permite a la oposición a seguir reclamándolos a pesar de que no hay encuesta que apunte a una victoria de la izquierda que suponga un vuelco del signo político mayoritario que ahora mismo impera en Les Corts.

Joan Baldoví, ha considerado «inenarrable» el anuncio de dimisión «en diferido» de Mazón, un jefe del Consell «indigno hasta el último día y que no ha desvelado claramente» su hoja de ruta a seguir, ha avisado, al tiempo que ha reclamado la convocatoria de elecciones anticipadas para «dar la voz al pueblo valenciano».

«A esta hora en el registro todavía no se ha presentado esa dimisión», ha advertido Baldoví cuando ya había pasado el mediodía, tres horas después del anuncio de Mazón, que no goza precisamente con demasiada credibilidad entre los miembros de la oposición.

Para Baldoví, «a lo que estamos asistiendo realmente es a un juego de despachos, a un juego de política, sin dar la voz a quien realmente ha de tenerla hoy, que es el pueblo valenciano».

«Es necesario pasar página de este Mazón y de este año negro de la política valencian, comenzar a hablar de los verdaderos protagonistas, que tendrían que ser las víctimas, las familias, la reconstrucción y las cosas del día a día de los valencianos. Y mientras este president no se vaya de verdad no podremos acometer los verdaderos problemas», ha sostenido el portavoz nacionalista, quien ha hecho hincapié en que Carlos Mazón «se irá un año después de la dana sin haber recibido a las víctimas» de la tragedia, si bien las asociaciones con mayor voz han manifestado su rechazo a reunirse con el inminente expresident.

El síndic de Compromís considera que «ha vuelto a quedar bien claro que el futuro presidente o presidenta de la Generalitat, si finalmente dimite Mazón, lo elegirá Vox. No lo elegirá el PP, no lo elegirá Núñez Feijóo, lo elegirá Santiago Abascal y dependerá de Santiago Abascal y de Vox, una auténtica vergüenza para los valencianos y valencianas».

Baldoví ha afeado a Mazón que se victimizase, «cuando las víctimas son las otras; un presidente que intenta difuminar su propia culpa con un patrón que siempre utiliza el PP de que la culpa la tiene el conductor del metro, el conductor de Alvia, el piloto del Yak... la culpa la tienen todos excepto él».

La Ejecutiva Compromís ha anunciado que celebraría este lunes, a partir de las 14 horas en su sede de la plaza del Pilar de Valencia, una reunión extraordinaria para valorar y posicionarse ante «la situación política».