Joan Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts. EFE

Baldoví desconfía de la «dimisión en diferido»

«Estamos asistiendo a un juego de despachos y política, sin dar la voz a quien realmente ha de tenerla, que es el pueblo», afirma el síndic de Compromís, coalición que ha reunido a su Ejecutiva para valorar «la situación política»

Burguera

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:07

A Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts, tampoco le ha sabido a mucho el anuncio de dimisión de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat. ... El PP pretende cerrar una etapa y pasar página con la salida del dirigente popular alicantino, pero la izquierda no está en esas. Ni el PSPV, cuya líder, Diana Morant, ha considerado la salida del jefe del Consell como un «fraude», ni Baldoví, para quien se trata de una «dimisión en diferido». Socialistas y nacionalistas reclaman elecciones a sabiendas de que el PP no ha querido convocarlas. Sin embargo, la resistencia de los populares al adelanto electoral no tiene que ver con el miedo a la izquierda, sino a su derecha. Y ese temor al ascenso de Vox cierra la puerta a los comicios y permite a la oposición a seguir reclamándolos a pesar de que no hay encuesta que apunte a una victoria de la izquierda que suponga un vuelco del signo político mayoritario que ahora mismo impera en Les Corts.

