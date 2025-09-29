Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Consell abre otra guerra con el Gobierno: «Decían que estábamos en alerta roja y autorizaban manifestaciones»

Ayuso evita avalar la crítica de Felipe VI a Israel en la ONU: «Reina pero no gobierna»

La presidenta de la Comunidad de Madrid se diferencia así de otros barones 'populares' que, tras las palabras del Monarca, han condenado el «genocidio» en Gaza

Almudena Santos

Almudena Santos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:37

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha evitado avalar este lunes 29 de septiembre la crítica a los ataques israelíes sobre Gaza que el rey Felipe VI ... incluyó la semana pasada en su discurso ante la Cumbre de Naciones Unidas en Nueva York. La regidora autonómica ha subrayado que el monarca «reina, pero no gobierna» y que, por tanto, «no tiene que tomar más postura que la conciliación».

