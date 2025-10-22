Ayuso recurrirá ante la Audiencia Nacional la decisión del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos lugar de memoria

Isabel Díaz Ayuso va al choque de nuevo con Pedro Sánchez y recurrirá en la Audiencia Nacional la decisión del Gobierno central de declarar la ... Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática. Un movimiento «sectario y contrario a la verdad» que «lesiona los intereses de la institución» y que enfrenta a ambas partes desde hace más de un año. «Defenderemos esta institución del autócrata Sánchez», señaló el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín.

Tal y como publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado, Moncloa ha declarado la Real Casa de Correos lugar de memoria. Según recuerda, durante la dictadura este lugar fue la Dirección General de Seguridad, «símbolo de la represión del régimen franquista, donde miles de personas fueron detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos». El Gobierno se ampara en los «numerosos testimonios» de personas que sobrevivieron a los interrogatorios, los cuales, coinciden en señalar, la «extrema brutalidad» con la que se ejecutaban estas prácticas, en lo que fue un «símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo».

Ante esto, el Gobierno de Ayuso presentará un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia argumentando que el expediente de la declaración «ya ha caducado, porque ha pasado más de un año» entre su incoación y su resolución, entendiendo que la publicación en el BOE equivale a la «notificación» de la decisión, que no se había trasladado previamente por otra vía.

García Martín defendió además que la Casa de Correos tiene más de 250 años de historia y «una vinculación evidente con el periodo de la Ilustración», de acuerdo con un informe de la Real Academia de la Historia. «Tratar de vincular el edificio con una pequeña parte de su dilatada historia sólo puede responder a un intento sectario de manosear a esta institución», aseveró el portavoz regional, que vio en esta decisión del Gobierno central «una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción».