La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE

Ayuso mantiene el desafío al Gobierno y se niega a crear el registro de médicos objetores al aborto

La Comunidad de Madrid deja en manos de los tribunales la decisión sobre la elaboración de esta lista

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

El Gobierno de Madrid no creará voluntariamente el registro de médicos objetores de conciencia del aborto y trasladará a los tribunales la decisión final. «En ... la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos. Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada y nadie», ha afirmado este viernes la consejera de Sanidad, Fátima Matute. «Desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población», ha insistido Matute.

