Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una «leve indisposición»
Isabel Díaz Ayuso antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena. EP

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una «leve indisposición»

La presidenta tampoco pudo participar ayer en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes

C. P. S.

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, por una «leve indisposición», según han confirmado fuentes de su equipo, que han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio «más rápido y seguro».

Esa «leve indisposición» es la misma que le impidiera ayer participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes. Ayuso ha llegado a la catedral, donde ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la virgen. Minutos después ha tenido que abandonar la misa.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  2. 2 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  3. 3

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  4. 4

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  5. 5 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  6. 6 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  7. 7 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas
  8. 8 A prisión el detenido por asesinar a tiros a Raponchi en Xirivella
  9. 9 Dos ladrones, cazados por una cámara de seguridad cuando asaltaban un chalé de Torrent
  10. 10

    La reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una «leve indisposición»

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una «leve indisposición»