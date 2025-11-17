Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Corbín, en el exterior de la Ciudad de la Justicia. Efe/Biel Aliño

La Audiencia valida la investigación al cabecilla de Azud y al cuñado de Barberá

La Sala coincide en que los 600.000 euros que Febrer pagó a Corbín se intuyen como comisiones por decisiones del Ayuntamiento de Valencia

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:21

Comenta

La Audiencia de Valencia ha validado la investigación al considerado cabecilla de la trama Azud, el empresario Jaime Febrer. De igual modo, subraya también los ... indicios existentes contra el abogado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa Rita Barberá. El macrosumario se acerca a su recta final, en especial, en la subtrama conocida como los colegios: la entrega de unas parcelas a un grupo empresarial a cambio de que estos asumieran una deuda de 30 millones que mantenía el Consistorio. Febrer solicitó el archivo de las actuaciones. El tribunal ha rechazado la petición.

