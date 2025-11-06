Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana reclama al parking el ticket de aparcamiento de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón
Imágenes de los sobres del PSOE a Ábalos y Koldo del sumario R.C:

La Audiencia investigará los pagos del PSOE a Ábalos y Koldo y las supuestas bolsas de dinero en Ferraz

El Supremo instó al juez Moreno a indagar sobre estos dos asuntos después de que, en su opinión, ni el partido ni el exgerente aclararan el origen de esas cantidades en metálico

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:11

Comenta

Los sobres, pero también las supuestas bolsas cargadas de billetes. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor primigenio del 'caso Koldo', ha decidió ... abrir un pieza separada para impulsar una doble investigación sobre la caja del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  3. 3

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  4. 4 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  5. 5 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  6. 6

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  7. 7

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  8. 8

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  9. 9

    Patxi López no da una sobre la Generalitat
  10. 10 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Audiencia investigará los pagos del PSOE a Ábalos y Koldo y las supuestas bolsas de dinero en Ferraz

La Audiencia investigará los pagos del PSOE a Ábalos y Koldo y las supuestas bolsas de dinero en Ferraz