La Audiencia de Madrid avala la decisión de sentar en el banquillo al novio de Ayuso por el doble delito fiscal

El novio de Isabel Díaz Ayuso ha quemado su último cartucho para evitar sentarse en el banquillo acusado de doble fraude fiscal y de falsedad ... documental. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador decretado por la anterior magistrada instructora del caso, Inmaculada Iglesias. Lo ha hecho al rechazar el recurso del empresario y de su sociedad, de Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L., contra el auto de procedimiento abreviado dictado el pasado mayo por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

En otro auto de esta misma sección, los togados rechazan las nuevas diligencias que había pedido el equipo jurídico del empresario imputado para tratar de demostrar que sí existieron los trabajos a empresas en el extranjero contra los que se giraron las facturas que la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la instructora creen que fueron falsas y que constituyeron la base para el fraude de más de 350.000 euros en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021. Según la resolución, las pruebas solicitadas «no resultan estrictamente necesarias ni útiles para esclarecer los hechos objeto de investigación».

Estas dos resoluciones de la Audiencia Provincial abocan a González mador al juicio, ya que la siguiente resolución, que debe dictar el actual instructor del caso, es la apertura de la vista oral, y se trata de una decisión que no es recurrible.

En este proceso por el doble fraude fiscal, Fiscalía y Abogacía del Estado reclaman una pena de tres años y nueve meses para el novio de Isabel Díaz Ayuso. El PSOE y Más Madrid, acusaciones populares en este procedimiento, van mucho más allá y solicitan cinco años de prisión para el empresario. Las dos formaciones acusan a Alberto González Amador de delito contable, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal.

El pasado 29 de mayo, la jueza Inmaculada Iglesias dictó un auto de pase a procedimiento abreviado (el equivalente al procesamiento) contra González por dos fraudes fiscales en los ejercicios 2020 y 2021 y por falsificación de documentos mercantiles para cometer esas irregularidades fiscales.

Iglesias puso punto final ese día a más de un año de instrucción dictando el citado auto de pase a procedimiento abreviado (el equivalente al procesamiento) contra la pareja de Ayuso. La instructora también propuso juzgar al supuesto testaferro del empresario, el mexicano Maximiliano Niederer, y a otras tres personas –David Herrera Lobato y los hermanos José Antonio y Agustín Carrillo Saborido–, acusadas de haber colaborado en la comisión de los delitos.

Iglesias cerraba así la investigación de la pieza principal de esta causa, en la que se indagaba el supuesto fraude a Hacienda de 350.951 euros. Sigue instruyéndose un segundo procedimiento, en el que González Amador está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal por el pago de supuestos sobornos al grupo Quirón.

Iglesias dio por buenas las conclusiones de la Agencia Tributaria, ratificadas en marzo por dos inspectoras, de que el encausado se dedicó a endosar gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades que no se correspondían con servicios realmente prestados; de ahí la acusación también de falsedad en documento mercantil. El presunto objetivo era ingresar en el erario público una cantidad menor de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.

La jueza no atendió el argumento de la defensa de que todo fueron discrepancias «técnicas» y «fácticas» y consideró probado que con esas maniobras González Amador dejó de ingresar a la Hacienda Pública en 2020 una cuota de 155.00 euros correspondiente a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S. L., que se elevaron a 195.951 euros en 2021..

El pasado mes de septiembre, la jueza sustituta Carmen Rodríguez-Medel, procesó al novio de la presidenta autonómica tras asumir todas las peticiones de las acusaciones. Así, en ese auto pidió que se le juzgue por fraude fiscal y por falsificación en documento mercantil. pero también por los tipos penales de delito contable continuado y pertenencia a organización criminal que defienden PSOE y Más Madrid.