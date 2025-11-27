Asociaciones de víctimas de la dana critican ante Les Corts el «continuismo» de Llorca

Cerca de un centenar de personas se han reunido esta mañana a las puertas de Les Corts. Hacia las 10 de la mañana han comenzado ... a llegar representantes de algunas asociaciones de víctimas y afectados por la dana. A las 10.15 horas ha aparecido un muñeco que se ha hecho famoso en las manifestaciones contra Mazón, pidiendo su dimisión, y que este jueves mostraba la cara de Pérez Llorca.

El debate de investidura de Llorca como candidato a presidente de la Generalitat ha servido para insistir en la reclamación de la dimisión del Consell al completo, criticar que Carlos Mazón siga aforado y afirmar que «el pueblo valenciano no confía ni en Pérez Llorca ni en cualquier otro que dispongan desde un despacho de Madrid».

En la protesta se han mostrado fotografías de algunas víctimas mortales y pancartas con mensajes como 'Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia'.

«No es solución la mano derecha de Mazón» y «el 'president' a Picassent», han sido algunos de los gritos de los manifestatntes. Para la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana (una de las representantes que sigue la sesión dentro del parlamento valenciano), Rosa Álvarez, ha considerado que «la solución no puede ser la mano derecha de Mazón», sobre el que ha lamentado que continúe aforado: «Aunque no sabemos hasta cuándo, porque parece que lo quieran dejar caer. No porque tengan interés en que caiga, sino porque creo que quieren silenciarnos».

Álvarez, y otras víctimas que han realizado declaraciones ante los medios de comunicación antes de que les saludase Joan Baldoví, síndic de Compromís, y la cúpula del PSPV liderada por Diana Morant, han considerado que el candidato es una continuidad de quien lideraba unas «políticas que matan».

«El PP se equivocó hace un año cuando decidió mantener a un miserable al frente de la Generalitat, y ahora se vuelve a equivocar por querer seguir en el poder acercándose a Vox, que niegan las políticas medioambientales», ha considerado Toñi García, una funcionaria de la Generalitat que perdió en las inundaciones a su marido y a su hija, y que ha exigido la dimisión de todo el Consell: «Pérez Llorca era el segundo de Carlos Mazón, siguió su misma política, era conocedor, seguramente sabrá más de lo que dice y va a seguir la misma política que hacía su antecesor».

Dolores Ruiz, que perdió a su familia en la dana, ha pedido en declaraciones a los medios la convocatoria de elecciones en la Comunitat en lugar de un presidente de la Generalitat pactado entre PP y Vox. A su juicio, son «los mismos perros con diferentes collares».