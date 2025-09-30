Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cristina Álvarez E.P.

La asistente de Begoña recurre la malversación: pese a su «escueto salario de 2.500 euros» nunca ha «desatendido sus funciones»

«Estamos ante la instrucción en la que los mismos hechos son o no constitutivos de delito según el día de la semana en que nos encontremos«, alega la defensa de Cristina Álvarez

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:46

«Con independencia de lo moderado de su salario de unos 2.500 euros mensuales, no consta dato ni indicio ninguno de que mi patrocinada ... haya desatendido sus funciones por haberse dedicado a tareas privadas de doña Begoña Gómez. Al contrario, ha cumplido con sus obligaciones de manera exquisita, con una dedicación intensa, prácticamente sin horario, y muy por encima de lo que cabría esperar por su escueto salario. No existe ningún indicio de incumplimiento de ninguna de sus funciones».

