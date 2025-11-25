Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Àgueda Micó y Alberto Ibáñez.

La aprobación del objetivo del déficit del Gobierno vuelve a dividir a Compromís

La nacionalista Micó anuncia que no apoyará un baremo fundamental para desbloquear los Presupuestos Generales del Estado, mientras que el ecosocialista Ibáñez aún no ha decidido si mantiene el apoyo dado ya en julio

Burguera

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:52

Comenta

Compromís vive dividido en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Y en ese mundo de habitaciones separadas, en la de Alberto Ibáñez (el diputado ... que se ha quedado en Sumar) hay más ganas de dar carrete al Gobierno que la expresada por la diputada Àgueda Micó (que abandonó en julio Sumar para irse al grupo Mixto). La parlamentaria nacionalista de Més ha anunciado que no apoyará los objetivos de déficit y deuda de los tres próximos ejercicios (2026-2028). Se trata de un cálculo macroeconómico fundamental para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, por tanto, para que las comunidades autónomas puedan confeccionar sus propias cuentas. El Congreso debatirá este jueves la senda del déficit. Es el paso previo a la elaboración de los presupuestos. Todo apunta a que será rechazada con los votos de PP, Vox y Junts, una falta de apoyos a la que ahora se suma «Compromís», según ha anunciado Micó, aunque en realidad se trata de los nacionalistas de Més, el antiguo Bloc, donde la diputada es una de sus principales dirigentes.

