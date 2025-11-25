La aprobación del objetivo del déficit del Gobierno vuelve a dividir a Compromís

Compromís vive dividido en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Y en ese mundo de habitaciones separadas, en la de Alberto Ibáñez (el diputado ... que se ha quedado en Sumar) hay más ganas de dar carrete al Gobierno que la expresada por la diputada Àgueda Micó (que abandonó en julio Sumar para irse al grupo Mixto). La parlamentaria nacionalista de Més ha anunciado que no apoyará los objetivos de déficit y deuda de los tres próximos ejercicios (2026-2028). Se trata de un cálculo macroeconómico fundamental para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, por tanto, para que las comunidades autónomas puedan confeccionar sus propias cuentas. El Congreso debatirá este jueves la senda del déficit. Es el paso previo a la elaboración de los presupuestos. Todo apunta a que será rechazada con los votos de PP, Vox y Junts, una falta de apoyos a la que ahora se suma «Compromís», según ha anunciado Micó, aunque en realidad se trata de los nacionalistas de Més, el antiguo Bloc, donde la diputada es una de sus principales dirigentes.

«Desde Compromís llevamos mucho tiempo pidiendo unos objetivos de déficit asimétricos. Hay que garantizar los servicios públicos esenciales y básicos. Las comunidades autónomas somos las que cargamos con el mayor gasto vinculado a las necesidades de los ciudadanos en Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Deberíamos tener un 0,6% y el Gobierno pretende que para las autonomías sea un 0,1%, un 0,2% para la Seguridad Social y el 1,8% restante para la Administración General del Estado. Mi voto no será favorable», ha indicado Micó, sin precisar si se abstendrá o directamente rechazará la propuesta del Gobierno.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes los objetivos de estabilidad junto al límite de gasto no financiero, que se conoce como el 'techo de gasto' de los Presupuestos de 2026 y que no se somete a votación en el Parlamento, sólo los objetivos de estabilidad presupuestaria. Estos sirven de hoja de ruta en materia de deuda y déficit para la Administración General del Estado, las autonomías, las entidades locales y la Seguridad Social.

El Gobierno decidió elevar el 'techo de gasto' al récord de 216.177 millones en 2026 y prevé un déficit del 2,1% en 2026 para el conjunto de las administraciones. Las comunidades autónomas podrían incurrir en un 0,1% de déficit, tal como se planteó en la última senda de déficit, que equivale a un margen fiscal de unos 5.484 millones de euros.

Micó no se ha cerrado en banda respecto al sentido de su voto, pero tampoco ha mostrado gran esperanza de que la ministra andaluza María Jesús Montero, titular de Hacienda, vaya a modificar su habitual falta de cintura hacia las posiciones de los nacionalistas valencianos y en materia de la financiación de la Comunitat.

«Esto tiene que ver con la voluntad política de Hacienda y del Gobierno. Si hay un deseo real de Montero, estamos abiertas a hablar, pero no parece que este sea el camino que va a seguir la ministra», ha augurado Micó. Así las cosas, la posición del antiguo Bloc será contraria a la aprobación. ¿Y el otro diputado de Compromís?

Por decidir

Alberto Ibáñez, militante de Iniciativa del Poble Valencià (IPV, otra de las formaciones que integran la coalición valenciana junto a Més y Els Verds) aún no ha decidido su voto.

Se mantiene en tierra de nadie a la espera de ver qué hace el PSOE respecto a una interpelación de Ibáñez al secretario estado de Vivienda, además de la presentación, esta tarde de una proposición de ley, también de vivienda, que no tiene muchos visos de salir adelante.

En cualquier caso, Sumar, la plataforma en la que se mantiene Ibáñez, sí tiene intención de dar viabilidad a los PGE, una posición favorable a las intenciones de Montero y Sánchez ante la que Micó se ha situado muy al margen. Fuentes de Compromís consideran que Ibáñez se alineará junto al resto de la plataforma liderada por Yolanda Díaz desde el Gobierno. El diputado tiene libertad de voto y fuentes de su entorno admiten dudas, aunque señalan que ya se situaron a favor del Gobierno en julio y que considerarían un contrasentido cambiar de posición.

Pregunta a Montero en el Senado

Los nacionalistas de Més parecen con ganas de tantear al Gobierno. Esta tarde, en la Cámara Alta, el senador Enric Morera interpelará a Montero, la ministra de Hacienda. El expresident de Les Corts realiza la primera pregunta a la vicepresident en el pleno senatorial en relación a la financiación.

Morera vuelve a reclamar en el Senado un cambio del sistema de transferencias a las comunidades autónomas, la deuda histórica (12.400 millones entre 2002 y 2013) y el incremento de las inversiones a una Montero con un pie puesto en la campaña electoral andaluza.