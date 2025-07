Antifraude tarda dos años en admitir que no puede investigar a Pérez Garijo Una denuncia anónima apuntaba al supuesto fraude de la exdiputada por ser profesora asociada en la Universidad sin tener una ocupación principal

Lunes, 14 de julio 2025

La Justicia, salvo excepciones, destaca por su lentitud. Pero este factor no aparece como patrimonio exclusivo de los juzgados. Existen otras entidades dedicadas a la investigación en el ámbito de la Administración que también cargan con ese estigma. Se trata de Antifraude. La organización, que ahora dirige Eduardo Beut tras un proceso de selección ciertamente convulso, acaba de dar carpetazo a la investigación que en su día abrió respecto a Rosa Pérez Garijo, exconsellera de Transparencia y líder de EU en la Comunitat.

El tiempo transcurrido no responde a complejas diligencias, estudio de la documentación y análisis. Todo lo contrario. Dos años después de recibir el escrito con los indicios de irregularidades, la Agencia admite su falta de competencia para indagar sobre el asunto. Todo queda ya en manos de la Universitat.

Pérez Garijo abandonó el Consell tras la caída del Botánico. Su elección como consellera respondía a la alianza de EU con Podemos, el tercer partido del tripartito que dio la presidencia de la Generalitat a Ximo Puig. Durante aquella etapa daba clases en la Universitat. Siempre ha estado vinculada a las clases de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social. La retribución supone un interesante complemento a la ocupación principal.

Porque ese, el tener un trabajo relacionado con el área en la que se da la formación, es uno de los requisitos para ser profesor asociado. Rosa Pérez no figuraba dada de alta en el Colegio de Abogados de Valencia ni tampoco en otras instituciones colegiales. Es decir, que como letrada no ejerce, tal y como reconoció en su momento al ser preguntada por LAS PROVINCIAS. La líder de Esquerra Unida lo admitió, pero aseguró que sí trabajaba para una empresa por cuenta ajena de la que no facilitó el nombre. Indicó que realizaba labores de asesoría. Indicó que se daría de alta una vez terminara su tesis, la principal ocupación en estos últimos meses, volvería a activar su ficha en el Colegio de Abogados.

La Agencia archivó las irregularidades que halló en la plaza de Esther Barceló en una plataforma contra el Franquismo

La resolución que ha dictado la Agencia Antifraude no es recurrible por lo que el asunto queda archivado definitivamente. Pérez Garijo anunció la semana pasada la presentación de su libro «Igualdad laboral entre mujeres y hombres: realidad social y su reflejo en el cine». Se trata del resultado de su tesis. En la presentación estaba anunciada la participación de Sira Riego, ministra de Juventud e Infancia.

Pérez Garijo no ha sido la única dirigente de EU que pudo verse incomodada por alguna de las investigaciones de Antifraude. El organismo analizó la concesión de la plaza de Esther Barceló, la que fuera diputada de Esquerra Unida, en el Aula Didáctica de la Memoria Democrática, una plataforma creada por el Botánico para ampliar el conocimiento sobre las consecuencias del Franquismo.

Antifraude, en este caso, encontró deficiencias en la tramitación del expediente, pero también terminó archivando el caso al considerar que los hechos estaban prescritos. Ambos asuntos fueron denuncias que se impulsaron en la etapa de Joan Llinares al frente de la institución, pero que han sido resueltas tras la llegada de la nueva dirigencia, encabezada por Beut. El nuevo director prescindió de algunos de los colaboradores de confianza de Llinares y denunció el caos en el funcionamiento. Prescindió de varios puestos y, finalmente, incluso de su responsable de prensa. Y dejó de difundir el resultado de las investigaciones.