Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen
Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, antes de declarar ante el juez del Supremo a finales de junio. EFE

Anticorrupción reitera el «papel director» de Cerdán pese a no hallarse aún las mordidas

Rechaza la excarcelación del exdirigente socialista porque aún tiene capacidad para «alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados en un procedimiento de gran complejidad»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:36

Dos meses y medio después de entrar en prisión preventiva, la Fiscalía Anticorrupción considera que el riesgo de destruir o manipular pruebas por parte de ... Santos Cerdán se mantiene inalterable, por lo que no se dan las condiciones para excarcelarlo. Así se ha pronunciado el departamento dirigido por Alejandro Luzón contra la petición de la defensa de cambiar su situación personal, dado que no se ha hallado un enriquecimiento patrimonial de origen ilícito en las cuentas del que fuera secretario de Organización del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  7. 7

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  8. 8

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes
  9. 9 Condenan al Rambo de Requena a once años y medio de cárcel por la oleada de robos en Valencia
  10. 10

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Anticorrupción reitera el «papel director» de Cerdán pese a no hallarse aún las mordidas

Anticorrupción reitera el «papel director» de Cerdán pese a no hallarse aún las mordidas