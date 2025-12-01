Aliança pesca ya en casi todos los caladeros

Aliança Catalana crece como la espuma y los partidos clásicos no saben cómo hacerle frente. Mientras el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), vaticina ... a la líder 'indepe' de ultraderecha Sílvia Orriols de que su proyecto «fracasará», Oriol Junqueras (ERC) acusa a la también alcaldesa de Ripoll de ser un invento del CNI y el presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), la señala amenazante con el dedo, la formación de extrema derecha, islamófoba y secesionista no para de crecer en las encuestas apenas un lustro después de su alumbramiento.

En la última, hace una semana, el CEO (CIS catalán) situó a Aliança Catalana con los mismos escaños que Junts (19-20) en la tercera posición, tras el PSC y Esquerra. Pero hay sondeos que manejan los partidos que colocan a los de Orriols como segunda fuerza. En Girona y Lleida ya son la primera, según el CEO. Un crecimiento vertiginoso para un partido que solo tiene cinco años y que en 2024 entró por primera vez al Parlament con dos escaños.

Las alarmas han saltado en los cuarteles generales de los partidos catalanes. «Va a pescar de todos», afirma Xavier Rius, periodista y autor de varios volúmenes sobre la extrema derecha, como 'Aliança Catalana. Nuestros ultras'. Xavier Torrens, sociólogo y profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, autor del libro 'Salvar Catalunya. La gestación del nacionalpopulismo catalán' (Editorial Pòrtic), coincide. «Atrapará votos a todos», afirma.

El gran damnificado a día de hoy de la irrupción de Aliança es Junts, que podría perder 15 de los 35 diputados que atesora en favor de Orriols. La amenaza del sorpaso ya no es una especulación. El 20% de los votantes de Puigdemont podría irse a las filas de la extrema derecha. En Junts acusan a Illa de estar alimentando el crecimiento de la extrema derecha, como hizo Mitterrand con Le Pen en el siglo pasado para perjudicar a la derecha clásica. Y confían en que el regreso de Puigdemont a Cataluña después de ocho años sea el gran acicate que necesita el partido para frenar el ascenso ultra. Con el expresidente de la Generalitat pisando el terreno, pueblo a pueblo, en su partido creen que el panorama puede cambiar. O no. Los alcaldes junteros ya hace tiempo que reclaman a la dirección que reaccione. No daremos «volantazos», ha comprometido el secretario general, Jordi Turull.

El problema de Junts, según Xavier Rius, es que no sabe qué hacer con Orriols. Si Puigdemont regresa, «¿qué discurso hará?», pregunta. Una Aliança muy fuerte, con una veintena de diputados, puede provocar que no haya mayorías posibles en el Parlament, salvo una triple entente entre el PSC, ERC y Junts. «¿Volverá Puigdemont a la épica para acabar haciendo presidente a Illa?», remata Rius. Su posible retorno, en opinión de Xavier Torrens, es un arma de doble filo. Porque, «¿y si no vuelve en primavera de 2026 como se espera?», se interroga. Su vuelta amnistiado puede suponer un revulsivo, pero si no lo consigue, Junts tendrá un «problema de credibilidad», señala. En lo que ambos coinciden también es en que Junts ha roto con Sánchez por el empuje de Orriols.

Pero ya no solo los postconvergentes temen a Aliança. PSC, ERC, PP, Vox y hasta la CUP pierden votos que se van al partido ultra. El CEO, por ejemplo, apunta ya en el Parlament al primer sorpaso de Vox al PP en este período de la política española. En 2023 Orriols dio la campanada, al ganar las elecciones en Ripoll (Girona), la localidad de la que procedían los yihadistas de los atentados del 17-A de 2017 en Barcelona.

Meloni y la antiinmigración

Torrens sitúa a Aliança Catalana como parte de un fenómeno global de auge de los partidos nacionalpopulistas o de la nueva extrema derecha. Meloni ha pasado en poco tiempo, avisa, de tener el 3% de los votos (los que tiene Orriols) a primera ministra en Italia. A su juicio, en el voto ultra catalán hay un poco de todo: decepcionados del 'procés', electores que en cada votación buscan la opción independentista más radical, votantes que en las generales se decantarán por Vox y gente resentida contra el inmigrante y que tiene miedo por la inseguridad.

Rius comparte que hay un elemento de voto de «frustración» por el 'procés', mezclado con un discurso de pureza independentista y de rechazo a la inmigración. A su entender, Orriols dice lo que mucha gente siente. Y bebe del hecho de que Cataluña ha aumentado su población en 800.000 personas en solo cuatro años y hay gente que teme que la «patria desaparezca» con la llegada de migrantes. Según el CEO, el 85% de los votantes de Aliança cree que en Cataluña se están perdiendo las tradiciones que definen su cultura. Y el 95% considera que el Gobierno ha perdido el control de las fronteras.

Para el simpatizante de Orriols, el problema más importante que tiene Cataluña es la inmigración. En eso coinciden con el de Vox. En el resto de partidos, los electores sostienen que la crisis más acuciante es la de la vivienda. Los de Orriols no se consideran muy de derechas (solo un 5,7 sobre 10) y no son tan independentistas como los de Junts o ERC. Así, el 62% está a favor de la secesión frente al 32% que se muestra en contra.

Pero si se desglosan las preferencias, el 48% apuesta por un estado independiente, un 26% por que Cataluña forme parte de una España federal, un 21% se decanta por un autonomía y un 6%, por ser una región española. El 84% de los votantes de Orriols son republicanos y son quienes más valoran a su líder. La alcaldesa de Ripoll recibe de los suyos una nota de un 9,7 sobre 10, frente al 8,6 que le otorgan en Junts a Puigdemont, por ejemplo. A Sánchez y Abascal les puntúan con un 3 y a Illa, con un 2.