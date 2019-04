Alfonso Grau: «Los relojes me los regaló mi familia, no me gustaron y fui a cambiarlos» Alfonso Grau. / Irene Marsilla El exvicealcalde alega que ha sido víctima de una persecuión mediática para no desvelar qué pariente le obsequió con las piezas de lujo A. RALLO Valencia Lunes, 8 abril 2019, 11:00

Alfonso Grau ha vuelto a declarar hoy como investigado en un procedimiento penal. El exvicealcalde de Valencia se enfrenta a seis años de cárcel por aceptar relojes de lujo regalados por un empresario y después blanquearlos (devolver las piezas y comprar otros modelos de mayor valor). El político ha admitido que conocía al empresario Urbano Catalán «de verlo en algún sitio», pero no eran amigos. Ha añadido que nunca se ha reunido con el dueño de Transvia, aunque ha reconocido que sabía que la empresa tenía contratos con el Ayuntamiento porque estaba en la Junta de Gobierno del Consistorio «tal y como me correspondía por mi cargo».

«Nunca he sido cliente de ninguna joyería, aunque sí he ido a comprar», ha aclarado respecto a su relación con el establecimiento Rabat. «Mi familia me había regalado un reloj, no me gustaba y con la garantía y la caja me fui al establecimiento y lo cambié», ha indicado respecto a la compra de la pieza bajo sospecha adquirida en 2012. La diferencia la abonó en metálico, según ha contestado a las preguntas del fiscal. Eran alrededor de 5.000 euros de diferencia. No ha querido concretar quién de su familia se lo dio porque pretende protegerla. «He sido víctima de una persecución mediática y social. Hasta los bancos me han echado por riesgo reputacional». Y el exvicealcalde, según ha indicado, no quiere poner a nadie de su familia en el centro de la diana. El procedimiento para la compra del otro modelo cuestionado por Hacienda, en enero de 2012, fue el mismo: otro regalo por las fiestas de Navidad. Lo sustituyó por otro y pagó el resto en efectivo.

Grau ha explicado que tras la primera carta que recibió de Hacienda fue al establecimiento de joyería a reclamar una factura y le respondieron que no las tenían, que eso se llevaba desde Barcelona. El exdirigente ha explicado que regularizó su declaración de renta de 2010 -por el pago de 12.000 euros en efectivo en la joyería- porque así se lo aconsejó su asesor fiscal. Respecto a la procedencia del dinero en efectivo, ha señalado que disponía de metálico en casa, que siempre lo ha tenido, y que estas cantidades procedían de las consultas médicas que él y su primera mujer tenían. «De hecho, teníamos una caja de caudales en el domicilio», ha subrayado.

El exvicealcalde era un gran apasionado de los relojes -«ahora ya no después de lo que ha pasado»- y en una ocasión llegó a gastar 48.000 euros en otra pieza, que no se está investigando en este procedimiento.

Los dos relojes cuyo origen cuestiona la fiscalía, según ha explicado Alfonso Grau, ya no están en su poder. Los vendió a través de un mediador por todos los inconvenientes y problemas que le habían causado. A lo largo del interrogatorio de su defensa, ha insistido en que nunca intervino para favorecer al empresario en las adjudicaciones públicas que recibió la empresa Transvia.