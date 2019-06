Vox alega la falta de teléfono y ordenador para justificar que no presentara iniciativas Ana Vega, Síndic de Vox en Les Corts. / AGENCIAS La formación de Abascal se apresura a formalizar cuatro propuestas en Les Corts el día después de desvelarse que aún no se había estrenado J. C. FERRIOL Valencia Jueves, 20 junio 2019, 00:05

Había una explicación. La dirección de Vox en Les Corts aclaró ayer que el hecho de no haber presentado ninguna iniciativa parlamentaria en la Cámara autonómica obedecía a la falta de medios. Ni teléfonos ni ordenadores, se precisó. La justificación, que no deja de ser chocante en un ámbito, el político, en el que parece imposible encontrar a alguien que no disponga de este tipo de material, vino acompañada, no obstante, de la presentación, por fin de las primeras iniciativas. Ayer mismo, Vox presentó dos solicitudes de documentación y dos preguntas escritas.

La formación que lidera Santiago Abascal formalizó sus iniciativas en el registro de Les Corts. Precisamente el mismo sitio en el que el partido sí que llevaba presentados diversos escritos –entre ellos, el que mostraba su discrepancia con el reparto de puestos en la Mesa de Les Corts–, tal y como revelaron ayer fuentes de presidencia de Les Corts. «Es extraño que hayan podido presentar registros sobre el grupo y en cambio no iniciativas», se remarcó.

Las mismas fuentes aclararon que Vox ha presentado hasta diez escritos de este tipo, vinculados todos ellos al funcionamiento del grupo –miembros de las comisiones, correcciones de errores, componentes de la diputación permanente– y no a la labor de control del Gobierno del Botánico que se le supone a cualquiera de los grupos de la oposición.

Varios ordenadores

El hecho pone en cuestión la justificación aportada desde el grupo parlamentario de la formación de derecha populista. Entre otras razones porque la misma ausencia de teléfonos y ordenadores debería de impedir la presentación de uno y otro tipo de escritos. Desde la Cámara autonómica se explicó ayer que Vox ha tenido a su disposición dos ordenadores en el despacho provisional que se les habilitó en la zona del hemiciclo, que hace poco se les han instalado cuatro ordenadores y que todos los parlamentarios de esta formación han retirado ya el teléfono móvil que la Cámara facilita a cada parlamentario.

Tal y como avanzó el martes este diario, la formación que encabeza José María Llanos en la provincia de Valencia, era, junto al PSPV, la única que no había presentado ni una iniciativa parlamentaria en la Cámara hasta el pasado martes. Ayer, miércoles, el partido de derecha populista formalizó las primeras. David Muñoz, diputado por Castellón, solicitó información sobre las viviendas de promoción pública, y preguntó por los costes de explotación de la conducción Júcar-Vinalopó y por la reparación del embalse de San Diego, en Villena.