El 'shock' del PSOE

La legislatura ha entrado en un terreno explosivo en el que es posible cualquier desenlace. El demoledor informe de la UCO sobre la trama Koldo- ... Ábalos ha sido una bomba atómica que coloca a Pedro Sánchez a los pies de los caballos y mete una enorme presión al PSOE. Entre otras cosas porque nadie sabe realmente el alcance exacto del escándalo. Si se trata de casos de enriquecimiento personal o si estamos ante una corrupción que afecta a la financiación del partido. La Justicia lo dirá. Si este asunto era más o menos conocido desde el poder o si no era así. En ambos casos la derivada es tajante porque plantea una disyuntiva entre la complicidad o la incompetencia.

A Sánchez no le basta con pedir perdón hasta siete veces a la ciudadanía, anunciar una auditoría externa de las cuentas del partido, confesar su decepción o hacer una reestructuración de la Ejecutiva Federal, aunque sean iniciativas necesarias para coger el toro por los cuernos, tendrá que hacer bastante más y el problema es que su crédito se va visto erosionado con todo lo que ha llovido. El discurso de regeneración política con el que llegó al poder tras la moción de censura contra Mariano Rajoy se ve cuestionado con sus dos secretarios de Organización investigados por la Justicia por esta supuesta trama de corrupción. A estas alturas, Sánchez debe ofrecer explicaciones convincentes y muy drásticas si no quiere que su proyecto se vaya literalmente por el sumidero. Ya no se trata de que la derecha le ataque con saña, incluso con mentiras, medias verdades o exageraciones. Los indicios de la UCO son brutales y dejan a la izquierda ante una situación devastadora, en verdadero estado de 'shock'.

El mazazo en el socialismo español ha sido gigantesco. Cerdán, el dirigente que parecía una persona normal y corriente y alejado de las élites, era un cargo muy querido por los militantes de su partido. Las lágrimas de la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, fueron elocuentes.

¿Agotará el Ejecutivo en 2027 la legislatura? Nadie lo sabe, ni siquiera el mismo Sánchez, pero el margen de maniobra se sigue estrechando cada vez más. Todo no puede seguir igual. Porque, además, puede haber revelaciones más comprometedoras. El 'cisne negro' –ese acontecimiento imprevisto en la recta final de la legislatura que emerge de forma imprevista con consecuencias fatales– se ha colocado de forma determinante en el tablero y lleva el desánimo a una creciente percepción de derrota al PSOE, que, por primera vez, asume haber entrado en un territorio de altísimo peligro. Nadie puede excluir ninguna hipótesis. Miles de cargos púbicos y militantes de base se sienten abatidos moralmente y no ocultan su indignación. ¿Cómo es posible que, intuyendo lo que venía –porque ya en noviembre se comenzó a hablar de las investigaciones de la UCO– Santos Cerdán siguiera al frente de la Secretaría de Organización del PSOE en su último Congreso federal con plena confianza del presidente?

La auditoría externa es un primer paso. Tiene que haber muchos más. El presidente intentará mantener el 'manual de resistencia' y se muestra decidido a continuar la legislatura hasta el 2027. La viabilidad de este enroque dependerá de la actitud que mantengan los grupos que apoyaron en su momento la investidura. Sánchez se opone a la cuestión de confianza, que es uno de los mecanismos legítimos que podría servirle para buscar una salida en el laberinto. Pero corre el alto peligro de que no salga adelante. El descontento crítico de Carles Puigdemont –cuyo interlocutor en las conversaciones de Bruselas, Cerdán, se ha caído con todo el equipo– anticipa las dificultades de esa mayoría que en su momento se decantó por Sánchez. Por no hablar de Podemos, que construye su estrategia para afianzar su espacio político en la deslegitimación sistemática del PSOE y de Sumar. En este contexto se suma ahora el temor de los socios parlamentarios por exhibir una posición demasiado tibia con el presidente.